Maserati MC20: ecco chi saranno le sue rivali più agguerrite

Maserati MC20 è stata presentata in pompa magna lo scorso 9 settembre riportando il marchio del tridente al centro delle attenzioni del settore automobilistico. Quando finalmente questa super car sbarcherà sul mercato, dovrà però fare i conti con avversarie temibili. Tra l’altro questa concorrenza avverrà in un segmento di mercato in cui si vendono mediamente circa 20 mila auto in tutto il mondo all’anno.

Ecco quali saranno le più temibili avversarie nel mercato di Maserati MC20

Tra le principali e più temibili concorrenti future di Maserati MC20, che è già ordinabile al prezzo di 216 mila euro troviamo la Porsche 911 Turbo S. Questa vettura viene considerata da molti come una vera e propria icona di sportività a livello globale. L’auto dispone di un motore boxer a sei cilindri da 3.800 cc in grado di garantire una potenza di 650 cv e 800 Nm di coppia. Questa auto che accelera da 0 a 100 in appena 2,6 secondi costa 224 mila euro.

Altra temibile avversaria di Maserati MC20 è la Honda NSX che vanta un propulsore da 3.500 cc a sei cilindri sovralimentato con doppio turbocompressore combinato con tre motori elettrici che insieme erogano 573 cavalli. La vettura della casa automobilistica giapponese accelera da 0 a 100 km orari in meno di 3 secondi con una velocità massima di 308 km orari. Il suo prezzo è di 201 mila euro dunque inferiore a quello dell’auto di Maserati.

Aston Martin DB11 AMR è sicuramente un’altra auto che Maserati MC20 dovrà tenere in mente se vorrà davvero ottenere buoni risultati in questo segmento di mercato. L’auto ha lo scocca in alluminio, un motore di 5.200 cc a benzina da 639 cv e 700 Nm di coppia accelera da 0 a 100 kmh in 3,7 secondi e raggiunge una velocità massima di 337 km orari. Il prezzo? 228 mila euro. Assai temibile è anche la McLaren GT che con il suo motore da 4.000 cc V8 eroga 620 cv accelera da 0 a 100 in 3,2 secondi è costa 204.500 euro.

Non possiamo non menzionare ovviamente la Ferrari F8 Tributo che con il suo propulsore V8 biturbo da 721 cavalli in posizione centrale garantisce uno scatto da zero a 100 in appena 2,9 secondi e una velocità massima di 340 kmh. Il prezzo parte da 238 mila euro. Infine nel lotto delle concorrenti di Maserati MC20 ci mettiamo anche la supercar Lamborghini Huracán Evo che costa 194.500 euro dispone del motore aspirato V10 a benzina di 5.200 cc, con potenza di 610 cv e la coppia di 560 Nm accelera da 0 a 100 in 3,3 secondi e raggiunge una velocità massima di 325 km orari.

