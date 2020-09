Regno Unito: il governo annuncia un piano per incoraggiare la diffusione dei veicoli elettrici

Il governo britannico ha annunciato un finanziamento di oltre 20 milioni di sterline (oltre 21,6 milioni di euro) per alcuni programmi progettati per aumentare la diffusione delle auto elettriche nel Regno Unito.

Circa 12 milioni di sterline saranno spesi in progetti di ricerca sulla tecnologia delle batterie mentre i restanti verranno utilizzati per altri incentivi come parcheggi speciali e siti Web dedicati alla vendita di veicoli elettrici.

Regno Unito: messi a disposizione oltre 20 milioni di sterline per il mercato dei veicoli elettrici

La decisione è stata presa in seguito a un rapporto commissionato dall’Office for Low-Emission Vehicles (Ufficio per i veicoli a basse emissioni – OLEV) che ha preso in considerazione l’efficacia di varie idee politiche. Grant Shapps, segretario ai trasporti, ha confermato che il governo investirà in programmi di sviluppo delle batterie, fra cui un progetto molto interessante che ha l’obiettivo di progettare una batteria in grado di caricarsi in soli sei minuti.

Oltre a questo, il governo britannico sosterrà una serie di concorsi a cui i ricercatori potranno candidarsi per ottenere una parte del denaro. Questo investimento va ad affiancarsi al programma da 9,3 milioni di sterline che offre alle aziende un sistema di prova prima dell’acquisto per i veicoli elettrici. L’iniziativa incoraggerà le imprese a sostituire i furgoni diesel con modelli elettrici.

Allo stesso tempo, il governo sta anche valutando altre idee fra cui l’installazione di punti di ricarica all’interno di supermercati e siti turistici e di parcheggi dedicati esclusivamente agli EV contrassegnati con il colore verde. Il Department for Transport (DfT) sta pianificando di esaminare la segnaletica pubblica per i conducenti, sperando di ridurre la confusione e aumentare la consapevolezza della tecnologia EV.

In merito a ciò, Grant Shapps ha detto: “Che tu stia facendo un viaggio con la famiglia o andando a lavoro, con l’ampia gamma di modelli a prezzi competitivi, ora è più conveniente che mai guidare e caricare un veicolo elettrico. Questo, insieme al nostro continuo sostegno in ricerca e sviluppo, vedrà prosperare le talentuose piccole e medie imprese con sede nel Regno Unito, oltre a creare più di 6.000 posti di lavoro qualificati in tutto il paese. Sono lieto di annunciare il nostro incrollabile sostegno per un futuro dei trasporti più pulito e green“.

Il DfT afferma di aver inoltre lavorato a stretto contatto con Auto Trader nello sviluppo di una sezione dedicata ai veicoli elettrici sul sito Web della società. In questo modo, i potenziali acquirenti di EV saranno aiutati nella scelta. Ian Plummer, direttore di Auto Trader, ha affermato che il sito Web della sua azienda guiderà i consumatori e toglierà ogni preoccupazione riguardante le auto elettriche.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI