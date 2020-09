Fiat Ducato: questo camper concept presenta degli interni rimovibili

Vöhringer ha presentato in occasione del Düsseldorf Caravan Salon 2020 un particolare concept camper basato su un Fiat Ducato lungo 6 metri che può essere trasformato per essere utilizzato in diversi modi. Quando arriva il momento di fare una vacanza, l’abitacolo del camper è in grado di includere tutto ciò di cui si ha bisogno.

La seconda trasformazione permette di creare un vero e proprio furgone mentre la terza prevede l’installazione di sedili in modo che il proprietario possa trasportare persone anziché merci.

Fiat Ducato: Vöhringer presenta uno speciale camper concept che può trasformarsi

A bordo di questo speciale Ducato ci sono tutti i comfort per vivere su strada. Ad esempio, è presente un angolo cottura con due fornelli e un piccolo lavello che si aggancia ai binari del pavimento, quindi è un’unità modulare. Il bagno è completamente rimovibile dal veicolo e dispone di servizi igienici e doccia.

Un tavolo ripiegabile fornisce un posto dove poter mangiare. Esso è costituito da due sedili fissi e delle sedie girevoli per gli occupanti anteriori in modo da permettere a quattro persone di mangiare comodamente. Sul retro del Fiat Ducato camper concept ci sono dei letti affiancati lunghi 2 metri. Questi si piegano sulle pareti per creare più spazio quando non si riposa.

Le informazioni fornite da Vöhringer indicano che all’interno è possibile installare anche un’apposita postazione di lavoro in modo da lavorare mentre si è in viaggio. Quando il Ducato viene trasformato in un furgone per il trasporto merci, la costruzione del pavimento fa sì che i vari cavi non siano più visibili.

Le guide presenti sul pavimento fungono da punti di collegamento per l’installazione di sedili. Nella modalità passeggeri, infatti, il Fiat Ducato è capace di trasportare fino a sei persone e inoltre resta una discreta quantità di spazio per trasportare i bagagli nella parte posteriore. Non è chiaro al momento se Vöhringer ha intenzione di portare sul mercato una versione commerciale di questo particolare veicolo.