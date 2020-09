Alfa Romeo lancia la prima campagna programmatica indirizzabile in Germania

Alfa Romeo è diventata il primo inserzionista italiana a prenotare una campagna internazionale di TV programmatica indirizzabile (ATV) in Germania. La campagna, che promuove il SUV Stelvio Quadrifoglio dell’Alfa Romeo, è stata condotta con successo in collaborazione con la casa di vendita pubblicitaria paneuropea RTL AdConnect e FCA Programmatic HUB, il team italiano dedicato di Publicis Media Italy che gestisce le campagne programmatiche di FCA nei mercati EMEA.

L’Active Agent Demand-Side Platform (DSP) del partner tedesco ADITION Technologies, il DSP dedicato dell’azienda di video programmatico d-force, ha gestito l’acquisto automatico dei media e la gestione delle campagne data-driven. La pubblicità programmatica e indirizzabile fa parte della strategia media di FCA dandogli un accesso centralizzato, facile e diretto alla gestione delle campagne. Anche le possibilità di targeting per cliente delle campagne ATV si stanno dimostrando interessanti.

L’unità pubblicitaria utilizzata nella campagna era SwitchIn XXL con click2video, in cui gli utenti potevano fare clic su un display Alfa Romeo. Il video è stato riprodotto nel portfolio ATV di entrambi i principali gruppi di trasmissione, ProSiebenSat.1 e Mediengruppe RTL Deutschland, su canali tra cui RTL e VOX, nonché ProSieben e SAT.1.

“I marchi desiderano acquistare campagne TV indirizzabili in modo programmatico in modo da poter accedere all’inventario degli editori tramite un unico partner con il minimo sforzo”, ha affermato Stéphane Coruble, amministratore delegato di RTL AdConnect. “Ironia della sorte, questo può rivelarsi molto complicato in realtà. Per Fiat Chrysler Automobiles , siamo stati in grado di fungere da interfaccia tra l’editore e il fornitore di tecnologia e rendere la campagna una realtà. Questa impresa altrimenti complessa è diventata facile ed efficiente grazie al coinvolgimento di d-force, il cui servizio semplifica la gestione della campagna “.

