Ram 1500 Classic Warlock 2021 ottiene un nuovo pacchetto

Il Ram 1500 Classic di quarta generazione ha dimostrato di essere ancora parecchio competitivo nel mercato odierno dei pick-up. Uno degli allestimenti di maggior successo è sicuramente il Warlock. La casa automobilistica americana sostiene che questa versione rende omaggio ai pick-up Warlock originali degli anni ‘70.

Detto ciò, nelle scorse ore il marchio di FCA ha deciso di lanciare un nuovo pacchetto dedicato al 1500 Classic 2021 con il nome di Warlock All-Terrain. Questo include pneumatici Yokohama TZY LT265/70R17E BSW All-Terrain, ruota di scorta a grandezza naturale, cerchi in alluminio in nero opaco Rebel da 18″ e tappetini All-Weather anteriori e posteriori.

Ram 1500 Classic: la quarta generazione del pick-up ottiene il pacchetto Warlock All-Terrain

Il nuovo pacchetto utilizza l’aspetto della variante Rebel del Ram 1500 di quarta generazione e abbandona le gomme all-terrain Toyo Open Country A/T in favore di un set targato Yokohama, anche se della stessa misura.

Il Ram 1500 Classic 2021 include griglia nera con scritta RAM in grassetto, cerchi in alluminio in nero semilucido da 20″, paraurti anteriori e posteriori verniciati a polvere, fendinebbia a LED, cornici scure per i fari, luci posteriori a LED, badge nero, ganci traino, decalcomanie sul cofano esclusive, ammortizzatori posteriori heavy duty e cofano motore sportivo opzionale.

Purtroppo non conosciamo al momento il prezzo del pacchetto Warlock All-Terrain per il Ram 1500 Classic 2021, nonché la sua disponibilità.