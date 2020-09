Brembo conquista il Compasso d’Oro grazie al suo impianto frenante usato in Formula E

Assieme alla Ferrari Monza SP1, anche Brembo, noto produttore di impianti frenanti, ha conquistato il famoso premio Compasso d’Oro dell’Associazione per il Disegno Industriale (ADI) per la pinza freno utilizzata sulle monoposto di Formula E.

Come riportato nell’articolo di ieri, questo prestigioso premio viene assegnato con cadenza biennale dall’associazione. Nel caso di Brembo, il Compasso d’Oro è stato consegnato al presidente Alberto Bombassei durante la cerimonia di premiazione che si è svolta a Milano presso l’ADI Design Museum.

Brembo: l’azienda vince il prestigioso premio Compasso d’Oro

Dopo aver ricevuto il riconoscimento, Bombassei ha dichiarato: “È per me e tutta la mia squadra un grandissimo orgoglio. Uno dei momenti più alti e belli della mia lunga avventura imprenditoriale. È un riconoscimento che va alla capacità di Brembo di portare ai massimi livelli il saper fare italiano: un’eccellenza che unisce creatività, design e tecnologia e che ci permette di realizzare prodotti non solo di grande qualità, ma anche permeati di gusto estetico e amore per la bellezza“.

Il presidente di Brembo ha proseguito dicendo: “La nostra cultura da sempre ci spinge a rendere il freno un oggetto dal design distintivo e anticipatore delle evoluzioni tecnologiche del nostro settore. Questo Premio dà nuovo slancio alla nostra passione: correre verso il futuro sapendo come frenare“.

Come detto qualche riga fa, il Compasso d’Oro è stato vinto dall’azienda bergamasca grazie alla sua speciale pinza freno utilizzata sulle vetture elettriche della Formula E. Tale componente è caratterizzato da quattro pistoni in lega d’alluminio e promette delle prestazioni e una leggerezza senza compromessi.

Oltre a questo, l’impianto frenante rappresenta l’esperienza pluriennale che ha Brembo nel mondo del Motorsport. Da notare che il famoso produttore italiano ha già conquistato il prestigioso premio dell’Associazione per il Disegno Industriale, esattamente nel 2004 grazie all’impianto frenante in carboceramica CCM.