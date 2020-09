Peugeot riesce a raddoppiare la quota di mercato in Messico

Peugeot México, la filiale messicana del gruppo automobilistico francese PSA, è riuscita a raggiungere l’obiettivo di raddoppiare la propria quota di mercato e conquistare l’1% delle vendite totali di auto in Messico e rimane ottimista, poiché rinnoverà il proprio portafoglio nei prossimi mesi. Parte di questo processo è il lancio del tuo nuovo SUV 2008. Igor Dumas, CEO dell’azienda, ha ricordato che Peugeot Mexico aveva in programma di raddoppiare la quota di mercato per passare dallo 0,5 nel 2016 all’1% nel 2021, un obiettivo che hanno raggiunto negli ultimi tre mesi con l’ 1,04% di quota del mercato.

“La gamma è giovane e rinnovata, ma si rinnoverà ancora molto più velocemente perché nei prossimi mesi avremo una pioggia di nuovi lanci”. Oltre al SUV del 2008, alla fine dell’anno sarà introdotto sul mercato messicano il pick-up Landtrek, il cui lancio mondiale sarà lanciato per la prima volta nel Paese”. ha dichiarato il numero uno di Peugeot in Messico.

Questo processo è accompagnato dal rinnovamento della rete di concessionari negli ultimi tre anni, che è progredito del 50%. Per quanto riguarda la fusione tra i gruppi automobilistici PSA (Peugeot Citroen) e Fiat Chysler, Igor Dumas ha dichiarato che il progetto di fusione ha più che mai senso, che le due aziende sono in una fase di preparazione per l’unione dei gruppi, che darà origine a Stellantis.

