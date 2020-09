Nuova Peugeot 208 debutta in Brasile, anche in versione e-GT

La nuova Peugeot 208 ha raggiunto nelle scorse ore il mercato brasiliano con prezzi di partenza di 74.990 R$. La vettura è disponibile nelle versioni Active, Active Pack, Allure e Griffe e può essere già trovata presso le concessionarie della casa automobilistica francese con la possibilità di prenotare un test drive della durata di 24 ore.

Tutte le versioni della nuova 208 sono equipaggiate dal motore EC5M 1.6 Flex 16V che riesce a sviluppare fino a 118 CV e 151 nm di coppia massima. Accanto ad esso è presente una trasmissione automatica a 6 marce. Tuttavia, la vettura è acquistabile anche nella versione e-GT con motore elettrico da 136 CV e 260 nm.

Nuova Peugeot 208: annunciata la disponibilità anche per il mercato brasiliano

Accanto al propulsore troviamo una batteria agli ioni di litio da 50 kWh la quale promette un’autonomia massima di 350 km con una singola ricarica. La nuova Peugeot 208 è disponibile nelle colorazioni Branco Banquise, Branco Nacré, Cinza Aluminium, Preto Perla Nera e Azul Quasar.

La versione Active propone aria condizionata, quattro airbag, controlli di trazione e stabilità, pilota automatico, sterzo con regolazione elettrica, griglia cromata, cerchi da 16″, fari a LED e altro ancora. La nuova Peugeot 208 Active Pack offre in più telecamera posteriore, tetto panoramico e climatizzatore digitale.

L’allestimento Allure, oltre a quanto visto poco fa, aggiunge il sistema di infotainment i-Cockpit 3D, volante multifunzione in pelle, sedili in alcantara, caricatore wireless per smartphone, airbag a tendina, accesso e avviamento senza chiave, bracciolo per il conducente e altro ancora.

Infine, la versione Griffe aggiunge fari Full LED, telecamera posteriore a 180°, sensori di parcheggio, sensori pioggia e crepuscolo, avviso di collisione con frenata automatica, riconoscimento targa, specchietti e altri inserti in nero lucido, fari abbaglianti automatici e altro ancora.

Di seguito, trovate i prezzi nello specifico della nuova Peugeot 208:

Active 1.6 AT: 74.990 R$ ( 11.876 euro)

euro) Active Pack 1.6 AT: 82.490 R$ ( 13.064 euro)

euro) Allure 1.6 AT: 89.490 R$ ( 14.173 euro)

euro) Griffe 1.6 AT: 94.990 R$ ( 15.044 euro)