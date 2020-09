Dodge Charger SRT Hellcat vs Corvette C6 ZR1: ecco una sfida fra due americane | Video

La quarta generazione della Dodge Charger è stata introdotta nel 2011 in seguito all’avvento del controllo del Gruppo Fiat. La vettura di nuova generazione è stata anche prodotta nella versione Dodge Charger SRT Hellcat che rappresenta il meglio che è possibile trovare in questo momento sul mercato per quanto riguarda la berlina a quattro porte della casa automobilistica americana.

Questa variante si differenzia per la presenza del prestante motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri in grado di sviluppare una potenza di 717 CV e 880 nm di coppia massima, abbinato a un cambio automatico a 8 rapporti. Da notare che il model year 2021 dell’auto ha ottenuto 10 CV in più (quindi 727 CV), oltre alla versione Redeye da 808 CV.

Dodge Charger SRT Hellcat: la berlina muscolosa gareggia contro una Corvette C6 ZR1

A livello estetico, la Charger SRT Hellcat dispone di nuove componenti aerodinamiche, un nuovo impianto di scarico in acciaio inox e dei nuovi cerchi in lega da 20″.

Dopo la galleria fotografica presente qui sotto trovate un video pubblicato su YouTube da Track Day che riguarda una drag race fra una Dodge Charger SRT Hellcat e una Chevrolet Corvette C6 ZR1. Per maggiori informazioni sul confronto vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima della clip.