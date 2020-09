Ferrari Portofino: un altro prototipo del restyling avvistato su strada

Entro la fine 2020, Ferrari prevede di svelare due nuove auto e tra queste ci sarà molto probabilmente il restyling della Ferrari Portofino. In attesa di scoprire maggiori informazioni ufficiali, nelle scorse ore sono state pubblicate in rete delle nuove foto spia che ci mostrano un prototipo dotato di una carrozzeria quasi completamente mimetizzata.

Non è l’unica auto di prova che ci conferma che il cavallino rampante sta lavorando sul facelift della Portofino in quanto nelle settimane scorse sono emersi altri muletti. Purtroppo non sappiamo cosa ha in serbo Maranello per la sua vettura, anche perché questi ultimi scatti non sembrano rivelare modifiche alla carrozzeria.

Ferrari Portofino: nuove conferme sullo sviluppo di un restyling della vettura

In ogni caso, sotto il cofano dovremmo trovare lo stesso motore V8 biturbo da 3.9 litri utilizzato sulla Roma in cui sviluppa una potenza di 620 CV anziché 600 CV (quindi 20 CV in più). Sempre da quest’ultima auto, il nuovo restyling della Ferrari Portofino dovrebbe prendere il cambio a 8 rapporti che andrebbe a rimpiazzare quello a doppia frizione a 7 marce.

Queste modifiche, ovviamente, avranno l’obiettivo di incrementare le prestazioni che già sul modello attuale sono molto interessanti. Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e di una velocità massima di 320 km/h. A questo punto non ci resta che attendere le prossime settimane per scoprire esattamente quando debutterà il nuovo restyling della Ferrari Portofino.