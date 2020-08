Ferrari Portofino: un misterioso prototipo si mostra in foto e video

Sembra che Ferrari voglia portare sul mercato un restyling della Ferrari Portofino a giudicare da alcune foto spia condivise in rete e da un video pubblicato su YouTube da Varryx. Ciò che incuriosisce maggiormente è l’utilizzo parecchio evidente del camuffamento su un prototipo che sembra essere praticamente identico all’attuale vettura.

Sicuramente l’auto di prova nascondeva qualcosa sotto il mimetismo. Una delle prime ipotesi avanzate dagli addetti ai lavori è che la casa automobilistica modenese stia testato il model year 2021 della Portofino che è apparsa circa un mese fa nei documenti dell’EPA. Questi ultimi hanno rivelato un possibile aumento di potenza per il motore V8 biturbo da 3.9 litri da 600 a 620 CV.

Ferrari Portofino: entro la fine dell’anno potrebbe debuttare il model year 2021

La maggior potenza potrebbe essere abbinata a un cambio a doppia frizione a 8 rapporti in sostituzione dell’attuale DCT a 7 marce. Parliamo di caratteristiche che in questo momento troviamo sulla Roma.

Con un po’ di potenza in più e una trasmissione aggiornata, la Ferrari Portofino 2021 potrebbe offrire delle prestazioni superiori nello scatto da 0 a 100 km/h rispetto alla versione attuale. Il modello disponibile oggi è capace di accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e da 0 a 200 km/h in 10,8 secondi, prima di superare i 320 km/h di velocità.

Dato che i documenti EPA hanno elencato la Portofino come model year 2021, molto probabilmente il cavallino rampante la presenterà entro la fine del 2020. Nonostante l’emergenza coronavirus che ha portato a una diminuzione delle vendite, la casa automobilistica modenese prevede di introdurre due modelli entro la fine di quest’anno che potrebbero essere la SF90 Stradale in versione spider e la 812 GTO.