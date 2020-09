DS 3 Crossback E-Tense è riuscita a percorrere 545 km con una sola ricarica

Il fotografo francese Ugo Missana ha stabilito il record assoluto di autonomia per la DS 3 Crossback E-Tense completamente elettrica. In particolare, il fotografo è riuscito a percorrere 545 km senza mai ricaricare a una velocità media di 36 km/h girando per la Périphérique attorno a Parigi in condizioni di traffico normale.

Il test condotto da Missana aveva l’obiettivo di stabilire il miglior risultato possibile in un percorso che solitamente viene usato dagli automobilisti della regione dell’Ile-de-France.

DS 3 Crossback E-Tense: il record è stato stabilito girando attorno alla Périphérique di Parigi

Complessivamente, il fotografo ha effettuato 15 giri completi della Périphérique prima di raggiungere 0 km di autonomia residua a bordo della Crossback E-Tense. Alla fine, sfruttando la modalità turtle, Ugo Missana ha percorso altri 30 km a bassa velocità fino all’arresto definitivo della vettura.

545 km di autonomia con una sola ricarica significano una media di 8,44 kWh consumati ogni 100 km. Secondo il ciclo WLTP, la DS 3 Crossback E-Tense riesce ad offrire un’autonomia complessiva di 320 km (14,51 kWh/100 km). Grazie a questo risultato, il SUV elettrico della casa automobilistica francese si è posizionato in seconda posizione nella classifica dei veicoli più efficienti e disponibili attualmente sul mercato.

Al primo posto c’è la Skoda Citigo-e iV che ha ottenuto 8,06 kWh/100 km mentre in terza posizione troviamo la Hyundai Kona electric 64 kWh con 8,71 kWh/100 km. Al quarto posto, invece, c’è la BMW i3 con 8,80 kWh/100 km. Si tratta di un ottimo traguardo ottenuto dalla DS 3 Crossback E-Tense che va ad aggiungersi alla vittoria nella categoria efficienza conquistata durante l’e-Rallye Monte-Carlo con i suoi 9,55 kWh/100 km su un percorso collinare.