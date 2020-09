Jeep Wrangler modificata da Kahn con tocco militare

È possibile trovare diverse aziende di aftermarket che hanno molto a cuore la nuova generazione della Jeep Wrangler. Infatti, facendo una ricerca su Internet possiamo vedere diversi esemplari modificati come ad esempio quello proposto in questo articolo che proviene da Chelsea Truck Company di Kahn.

Realizzata nel 2019 e con 2253 km percorsi, si tratta di una Wrangler con guida a destra equipaggiata da un motore benzina da 2 litri capace di sviluppare una potenza di 276 CV. Anche se non ha nulla di straordinario, l’iconico fuoristrada vanta un aspetto unico e una finitura in vernice militare.

Jeep Wrangler: ecco uno speciale esemplare modificato da Kahn

La tonalità nera con texture 3D si integra alla perfezione con le altre modifiche apportate dalla società di tuning come ad esempio la nuova griglia in fibra di carbonio a vista, il cofano motore con presa d’aria, il copriruota di scorta con logo Chelsea Truck Company e il nuovo impianto di scarico in ceramica nera con terminali da 100 mm.

Non mancano uno speciale tappo del serbatoio del carburante, dei paraspruzzi, dei cerchi da 20″ appartenenti alla serie Mondial Retro dello stesso tuner e degli pneumatici AT/3.

L’abitacolo di questa speciale Jeep Wrangler è molto vivace in quanto abbiamo un rivestimento in pelle trapuntata color arancio applicata ai sedili, ai braccioli centrali, alle portiere e al vano portaoggetti. Inoltre, ci sono dei pedali e dei battitacco in alluminio. Il veicolo completo è disponibile all’acquisto sul sito Web di Kahn al prezzo di 59.999 sterline (66.754 euro).