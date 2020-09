Fiat Toro SUV: le ultime novità

Il 2022 dovrebbe essere l’anno giusto per il debutto di un modello particolarmente atteso: Fiat Toro SUV. Questo veicolo sarà prodotto in Brasile e sarà la versione chiusa del pickup Toro. Al momento il suo nome ufficial è sconosciuto sappiamo però che nello stile questo veicolo si ispirerà anche al famoso concept Fiat Fastback svelato un paio di anni fa dalla principale casa automobilistica italiana durante una memorabile edizione del Salone dell’auto di San Paolo.

Fiat Toro SUV: ecco le ultime novità sul futuro modello che debutterà nel 2022

Il nuovo Fiat Toro SUV si andrà a collocare nella gamma di Fiat in America Latina subito dopo il SUV compatto su base Argo che sarà svelato nel 2021. Quando questo modello arriverà sul mercato rivaleggerà con concorrenti agguerriti come ad esempio la recente Volkswagen Nivus. Fiat Toro SUV esteticamente dovrebbe assomigliare soprattutto nella zona anteriore al pickup Toro anche se questo dovrebbe anticipare alcuni dei ritocchi che il pickup riceverà con il restyling di metà carriera.

Questo modello sarà prodotto a Goiana nello stabilimento Fiat Chrysler dove viene prodotto il pick up e anche i SUV di Jeep. Questo veicolo doverebbe essere commercializzato solo in America Latina dunque non lo vederemo dalle nostre parti. Maggiori informazioni su questo veicolo dovrebbero arrivare già nel corso del 2021.

