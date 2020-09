Il nuovo logo Peugeot è stato svelato in alcune foto spia

Nelle scorse ore la nuova Peugeot 308 è stata fotografata nei minimi dettagli in pieno giorno. L’avvistamento di un prototipo suggerisce che lo sviluppo del tanto atteso rinnovamento della compatta francese è ancora in corso e ad un buon ritmo. Peugeot ha grandi speranze in questo cambio generazionale della 308 con la quale spera di continuare a colmare il divario con la Volkswagen Golf.

La Peugeot 308 e la sua variante di carrozzeria familiare, la 308 SW, sono un modello di vitale importanza per l’azienda francese. Prova di ciò è che proprio con questo modello è stato scelto di rilasciare il nuovo logo aziendale. Un logo che è stato scoperto nell’avvistamento di cui sopra. Nella citata serie di foto spia, una delle foto ci mostra una parte della cabina. Un interno che, sebbene presenti camouflage per nascondere la console centrale e gran parte del cruscotto lascia il volante “nudo”. Ed è qui che fa la sua comparsa il nuovo logo Peugeot. Un’insegna molto più stilizzata e integrata all’interno di uno scudo.

La forma dello scudo ha un’aria simile a quella usata da Porsche e Lamborghini. All’interno c’è il caratteristico leone che guarda a sinistra e appena sopra il nome del marchio. Potrebbe essere un piccolo cambiamento, ma indubbiamente mette in risalto l’importanza che Peugeot dà a questo modello. Dobbiamo tenere presente che sia la Peugeot 3008 che la 5008 sono state appena aggiornate e il marchio non ha voluto che fossero loro a rilasciare la loro nuova immagine aziendale.

