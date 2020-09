Chrysler Pacifica 2021: si parte da 35.045 dollari per la entry-level

Chrysler ha presentato la Chrysler Pacifica 2021 all’inizio di quest’anno ma soltanto nelle scorse ore ha annunciato il prezzo di partenza. In particolare, il nuovo restyling del popolare minivan parte da 35.045 dollari (29.602 euro) ed è destinato ad arrivare nelle concessionarie statunitensi verso la fine del 2020. Costa 1000 dollari (844 euro) in più rispetto al precedente modello ma porta con sé uno stile aggiornato, una tecnologia migliorata e alcuni equipaggiamenti standard aggiuntivi.

La gamma parte con la Pacifica Touring che propone 14 nuove caratteristiche di sicurezza standard tra cui il cruise control adattivo, i fari abbaglianti con attivazione automatica, l’avviso di collisione frontale, la frenata di emergenza automatica per i pedoni e così via. Il modello dispone anche di fari a LED, porte scorrevoli elettriche e un portellone elettrico.

Chrysler Pacifica 2021: svelati i prezzi di partenza dell’intera gamma

Internamente, i guidatori troveranno il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con display da 10.1 pollici e un cruscotto soft-touch con cuciture a contrasto. La Pacifica Touring entry-level dispone anche di sedili anteriori elettrici con regolazione a otto vie, un climatizzatore automatico bi-zona, spazio per sette persone e un quadro strumenti digitale con schermo da 7 pollici.

La potenza proviene dal motore Pentastar V6 da 3.6 litri che sviluppa 291 CV e 355 nm di coppia massima. Per 2995 dollari (2529 euro) in più è possibile aggiungere la trazione integrale. Gli acquirenti possono optare per la variante ibrida plug-in che parte da 39.995 dolllari (33.783 euro) e ha un propulsore V6 da 3.6 litri, due motori elettrici e un pacco batterie da 16 kWh. Ciò conferisce al minivan una potenza complessiva di 264 CV e un’autonomia superiore ai 48 km in modalità completamente elettrica.

Un gradino sopra abbiamo la Pacifica Touring L che parte da 38.145 dollari (32.221 euro) e propone inserti esterni cromati e interni migliorati con sedili in pelle traforata. Altre caratteristiche salienti includono sedili anteriori con funzione di riscaldamento, volante riscaldato e una porta di ricarica USB per la seconda fila di sedili.

La Chrysler Pacifica Limited 2021 parte da 45.845 dollari (38.725 euro) e viene fornita di serie con un propulsore ibrido plug-in. Tuttavia, è possibile anche optare per la variante a trazione integrale disponibile al prezzo di 48.390 dollari (40.875 euro). Indipendentemente dal propulsore scelto, questa variante è ben equipaggiata in quanto abbiamo sedili in pelle nappa, caricatore wireless per smartphone e impianto audio Alpine Premium composto da 13 altoparlanti.

Non mancano sedili anteriori con funzione di ventilazione, tettuccio apribile, navigatore GPS e una plancia centrale premium. Altre caratteristiche includono specchietti retrovisori esterni elettrici e apertura senza mani delle porte scorrevoli e del portellone.

La novità del model year 2021 è la versione top di gamma Pinnacle

Infine, abbiamo la Chrysler Pacifica Pinnacle, la top di gamma, che è una novità per il model year 2021. La casa automobilistica statunitense pubblicizza questo modello come una lussuosa living room su ruote.

All’interno troviamo dei sedili in pelle nappa Caramel con cuscini trapuntati e inserti traforati, delle sedie singole per la seconda fila con cuscini con logo Chrysler in rilievo, una speciale console centrale, delle finiture in piano black e vari inserti in legno.

Altre caratteristiche includono tappetini berberi, rivestimento in pelle scamosciata, cerchi da 20″, sistema di infotainment per i sedili posteriori, inserti esterni in cromo platino, telecamera interna FamCAM e una serie di sistemi di assistenza alla guida. La variante ibrida parte da 50.845 dollari (42.947 euro) mentre la versione a trazione integrale da 53.390 dollari (45.097 euro).