Ram 1500, 2500 e 3500 2021 ottengono l’edizione Limited Night Edition

Ram ha deciso di lanciare nelle scorse ore le nuove edizioni speciali Limited Night Edition per i suoi pick-up Ram 1500, 2500 e 3500 2021. Basandosi sull’allestimento Limited, la Night Edition aggiunge un design monocromatico per cerchi, griglie, badge e altri dettagli esterni dipinti in nero.

Questi includono cerchi in alluminio nero da 20 o 22″ sul 1500, da 20” sui modelli HD con ruota singola e da 17″ su quelli a doppia ruota, terminali di scarico neri e cornici scure sui fari anteriori e posteriori. Anche i paraurti in tinta con la carrozzeria e gli specchietti retrovisori esterni elettrici dispongono di calotte nere e fanno parte del pacchetto Night Edition.

Ram 1500, 2500 e 3500 2021: i nuovi pick-up ottengono la speciale Limited Night Edition

Le varie versioni del Ram 1500 2021 vantano un cofano sportivo mentre i ganci traino e la copertura ripiegabile a tre per il cassone sono inclusi di serie. Passando all’abitacolo, troviamo un impianto audio premium Harman Kardon composta da 19 altoparlanti che si aggiunge a quanto offerto già dall’allestimento Lmited, ossia varie finiture in legno, rivestimenti in pelle e sistema di infotainment Uconnect con display touch da 12 pollici.

Mike Koval Jr., Head of Ram Brand, ha detto: “Gli acquirenti richiedono un pick-up di bell’aspetto con caratteristiche facili da usare. Ci dicono che i loro pick-up Ram sono un’estensione della loro personalità e vogliono distinguersi dalla massa. L’elegante Limited Night Edition offre ai clienti un altro modo per farlo con i pick-up leggeri e pesanti più capaci con caratteristiche e durata che continuano a conquistare sempre più acquirenti“.

I Ram 1500, 2500 e 3500 Limited Night Edition sono disponibili nelle versioni 4×2 e 4×4, nelle configurazioni Crew Cab e Mega Cab (solo per i modelli Heavy Duty) e con diversi tipi di motori.

Le prime spedizioni della Limited Night Edition ai concessionari statunitensi avverranno verso la fine del terzo trimestre del 2020. Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 60.045 dollari (50.720 euro) per il Ram 1500 Limited Night Edition 2021 e da 62.930 dollari (53.157 euro) per i Ram HD Limited Night Edition 2021.