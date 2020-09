Regno Unito: le immatricolazioni di nuove auto calano del 5,8% ad agosto 2020

Le immatricolazioni di nuove auto sono diminuite del 5,8% ad agosto 2020 nel Regno Unito, secondo quanto riportato dalla Society of Motor Manufacturers and Traders (SMMT). Complessivamente, il mese scorso sono state vendute 87.226 nuove vetture, oltre 5000 in meno rispetto a quanto registrato ad agosto 2019 (92.573).

Le vendite di auto private sono diminuite di sole 699 unità a 39.833 mentre quelle delle flotte hanno registrato un calo maggiore con 2650 esemplari in meno a 48.593 in totale. La SMMT ha anche registrato dei cali in tutti i segmenti ad eccezione delle compatte. Ad esempio, la domanda delle auto sportive è diminuita del 41,9% mentre quella delle city car del 64,2%.

Regno Unito: 5000 auto nuove in meno vendute ad agosto 2020 rispetto ad agosto 2019

Agosto 2020, però, è stato un mese molto interessante per le vendite di veicoli elettrifici ed elettrificati. In particolare, la domanda delle vetture ibride plug-in è cresciuta del 221,1% mentre le immatricolazioni dei veicoli elettrici sono aumentate del 77,6%. La Society of Motor Manufacturers and Traders sostiene che i veicoli ibridi plug-in rappresentano ancora una sola vendita su 30 mentre i modelli a zero emissioni solo il 6,4% dell’intero mercato ad agosto.

I veicoli elettrici rappresentano ora il 4,9% delle vendite di nuove auto da inizio anno nel Regno Unito rispetto al 3,8% registrato nei primi otto mesi dello scorso anno. La SMMT fa notare anche che non ci sono state modifiche significative alla top 10 dei modelli più venduti da inizio anno con Ford Fiesta e Focus che hanno mantenuto le prime due posizioni.

Mike Hawes, amministratore delegato della SMMT, ha detto: “Il calo è deludente dopo un breve ottimismo di luglio. Tuttavia, dato che agosto è tipicamente uno dei mesi più tranquilli del mercato automobilistico del nuovo, è importante non trarre troppe conclusioni solo da queste cifre. Con l’importantissimo mese del cambio di targa proprio dietro l’angolo, è probabile che settembre fornisca numeri migliori. Mentre la nazione intraprende misure per tornare alla normalità, proteggere la fiducia dei consumatori sarà fondamentale per guidare una ripresa“.