Citroën presenta la nuova edizione speciale Citroën C3 C-Series

Citroën ha lanciato nelle scorse ore in Italia una nuova versione speciale della C3 con il nome di Citroën C3 C-Series.

Secondo le informazioni condivise dalla casa automobilistica francese, la special edition sarà in vendita al prezzo di 17.100 euro per quanto riguarda la versione con motore benzina PureTech da 1.2 litri con potenza di 83 CV e di 19.350 euro per la variante diesel con propulsore BlueHDi da 1.5 litri da 100 CV.

Citroën C3 C-Series: ecco la versione speciale della popolare utilitaria

Oltre allo speciale badge laterale in 3D e a quello C-Series, la C3 C-Series può essere riconosciuta facilmente per la sua colorazione Deep Red presente sui profili dei fari fendinebbia, sulle finiture dei montanti posteriori e così via.

La carrozzeria della Citroën C3 C-Series, invece, può essere scelta in cinque colorazioni diverse chiamate Soft Sand, Polar White, Steel Grey, Night Black e Premium Grey che si abbinano al tetto a contrasto dipinto in Onyx Black o Opal White. Passando all’abitacolo, la vettura vanta degli interni rivestiti in tessuto Grigio Grafite Curtiba, dei sedili con inserti in Deep Red, una plancia centrale sempre in Deep Red e dei tappetini personalizzati con il logo C-Series.

Di serie, la nuova Citroën C3 C-Series propone cerchi in lega Matrix da 16″, alzacristalli elettrici sequenziali, sensori di parcheggio posteriori, vetri posteriori e lunotto oscurati e il pacchetto Visibilità che include fari con attivazione automatica e tergicristallo automatico con sensore pioggia.