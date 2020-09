Jeep B-SUV: il nuovo modello è in fase di valutazione

Jeep potrebbe allargare la sua gamma di modelli nei prossimi anni con il lancio di un nuovo SUV che andrebbe a piazzarsi sul mercato al di sotto del Renegade. Le ultime indiscrezioni su questo misterioso crossover sono emerse già in passato ma alcune conferme sono arrivate durante la presentazione della Wrangler 4xe e del Grand Wagoneer.

In particolare Christian Meunier, presidente di Jeep, ha dichiarato che il nuovo Jeep B-SUV sarebbe in fase di valutazione. Al momento non ci sono ancora certezze assolute circa l’arrivo di questo veicolo ma, prendendo in considerazione l’andamento del mercato, un modello del genere farebbe sicuramente comodo al portafogli della casa automobilistica statunitense.

Jeep B-SUV: un dirigente del marchio di FCA parla del modello compatto

Oltre a questo, il brand off-road potrebbe approfittare della fusione tra FCA e PSA, che porterà alla nascita di Stellantis, per utilizzare la piattaforma CMP (la stessa usata per la Peugeot 2008) per creare un nuovo modello d’ingresso alla sua line-up. In questo modo, Jeep andrebbe anche a risparmiare molto sullo sviluppo del SUV.

Il nuovo crossover potrebbe arrivare in commercio con un corpo caratterizzato da dimensioni di poco superiore ai 4 metri e vari motori elettrificati, oltre a una versione completamente elettrica. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se emergeranno ulteriori informazioni sul misterioso Jeep B-SUV.