Jeep Wrangler 4xe: l’ultimo video teaser ci mostra la migliore anteprima vista fino ad ora

Jeep ci offre un’ulteriore anteprima della sua nuova Jeep Wrangler 4xe a poche ore dalla presentazione ufficiale attraverso un nuovo video teaser pubblicato su YouTube.

Entro la fine di questa giornata, la casa automobilistica statunitense annuncerà il suo ultimo modello elettrificato che andrà ad affiancarsi alle Renegade e Compass 4xe. Nel breve filmato, della durata di 16 secondi, possiamo avere la migliore anteprima della nuova Wrangler 4xe vista fino ad ora.

Jeep Wrangler 4xe: la versione ibrida plug-in si mostra nell’ultimo video teaser prima della presentazione

A differenza dei veicoli ibridi proposti fino ad ora, il marchio di FCA sta trasformando i suoi modelli in veicoli ibridi plug-in. Le auto appartenenti alla gamma 4xe sono facilmente riconoscibili dallo speciale badge 4xe presente sul retro e dai vari dettagli blu come i ganci traino. Inoltre, nel caso della Wrangler possiamo vedere la porta di ricarica posizionata sul lato conducente davanti al parabrezza.

La Jeep Wrangler Rubicon attuale dispone di assali Dana 44 sia anteriormente che posteriormente, il sistema Rock-Trac NV241, dei differenziali anteriori e posteriori con bloccaggio elettronico, una barra antirollio anteriore scollegabile e degli pneumatici BFGoodrich KM All-Terrain da 33″.

Per quello che sappiamo fino ad ora, tutte queste caratteristiche verranno riportate anche sulla versione PHEV. Secondo alcune fonti vicine a Mopar Insiders, il gruppo propulsore elettrificato non sarà disponibile soltanto sul modello Rubicon ma anche sul resto della gamma.

La nuova Jeep Wrangler 4xe utilizzerà il quattro cilindri in linea turbo da 2 litri GME-T4 al posto del Pentastar V6 da 3.6 litri che invece troviamo sulla Chrysler Pacifica Hybrid.

Il sistema sarà abbinato a un nuovo cambio automatico elettrico a 8 velocità sviluppato da ZF che si basa sull’attuale architettura della trasmissione automatica a 8 rapporti prodotta sempre dalla stessa azienda e che è presente sulla maggior parte dei veicoli di FCA a trazione posteriore.

Il propulsore elettrico permetterà uno spunto più rapido rispetto alla Wrangler standard. In base alle ultime indiscrezioni emerse in rete, l’iconico fuoristrada ibrido sarà dotato di una batteria da 17 kWh per un’autonomia che dovrebbe aggirarsi attorno ai 50 km in modalità completamente elettrica.