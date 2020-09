Maltempo a Nordovest: Statali riaperte

Una tempesta di pioggia e fulmini s’è schiantata sul Nordovest italiano. Ma come sempre la reazione è stata straordinaria. Dopo la riapertura dell’Autobrennero sono state riaperte anche la statale SS 51 fra Dobbiaco e Carbonin in val di Landro e la statale della Valle Aurina a Predoi. La riapertura della strada statale del Brennero a Compodazzo, invece, avverrà nei prossimi giorni.

Maltempo a Nordovest: che reazioni

Oltre 700 gli interventi fatti in Lombardia, 800 in Veneto, di cui soltanto 500 nelle città di Vicenza e Verona, oltre 900 in Friuli Venezia Giulia per complessivi 2.500 azioni mirate e rapide. Così tanta acqua è scesa che, per la Coldiretti, l’instabilità di questo mese di agosto, segnato da quasi 10 tempeste al giorno lungo tutta la Penisola, ha colpito duramente i raccolti e ha fatto scattare la richiesta di verifica dello stato di calamità per l’agricoltura nelle zone più colpite.

Novità sull’Autobrennero: barriere antirumore

Intanto, a Bressanone, al via i lavori per le barriere antirumore dell’Autobrennero. I lavori saranno terminati entro marzo 2022. Investimento da 13 milioni di euro per 5 chilometri di strutture fonoassorbenti contro l’inquinamento acustico. In carreggiata nord sarà realizzata una nuova barriera verticale (4,5 metri di altezza) che correrà dal km 44,964 al km 42,956. E lì si integrerà con la barriera esistente, mentre tra il km 49,755 e il km 49,555 sarà approntata una nuova barriera di tipo vegetale (4 metri di altezza).

In carreggiata sud sorgeranno due nuove barriere verticali (5,5 metri di altezza) dal km 46,509 al km 46,158 (frazione Scezze) e dal il km 46,104 al km 45,315 (la Mara), mentre rispettivamente tra il km 44,537 e il km 44,169 (via Velturno) e il km 43,914 e il km 42,951 (via Castelliere) saranno posate due nuove barriere curve (ben 8 metri di altezza).