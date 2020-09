Alfa Romeo Giulietta: a settembre tutta la gamma in offerta con anticipo zero

Con l’inizio del mese di settembre, a Cassino si è registrato un incremento della produzione giornaliera di Alfa Romeo Giulietta. La segmento C del marchio italiano è, infatti, entrata nelle ultime settimane di produzione (lo stop definitivo dovrebbe arrivare ad ottobre) ed FCA punta a smaltire tutte le scorte disponibili realizzando un ultimo lotto di unità di inviare in tutti i mercati di commercializzazione della vettura.

Nel frattempo, a settembre arrivano anche nuove offerte dedicate all’Alfa Romeo Giulietta. La segmento C della casa italiana è, infatti, disponibile con anticipo zero e con un lungo finanziamento con rate ridotte per i primi 21 mesi e prima rata a gennaio 2021. A disposizione degli utenti interessati ad acquistare una nuova Giulietta ci sono le versioni Sprint e Ti oltre che la Giulietta Veloce, l’attuale “top di gamma” della segmento C del marchio.

Ricordiamo che dall’inizio dell’estate è disponibile sul mercato italiano la Giulietta MY 2020. L’aggiornamento ricevuto dalla vettura è, semplicemente, un’ottimizzazione della gamma con nuovi allestimenti caratterizzati dagli stessi contenuti tecnici ed un prezzo più basso rispetto al precedente Model Year.

Andiamo con ordine e vediamo quali sono le offerte disponibili per l’Alfa Romeo Giulietta a settembre 2020:

Alfa Romeo Giulietta Sprint

Sino alla fine del mese di settembre 2020, la Giulietta Sprint è disponibile con un prezzo promozionale di 20.807 Euro oppure con un prezzo di 18.807 Euro ma con l’adesione al finanziamento Mini Rata contributo Prezzo di FCA Bank, la proposta che risulta disponibile per tutta la gamma della Giulietta.

Per una Giulietta Sprint con motore 1.4 turbo benzina da 120 CV, l’offerta prevede anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Il pagamento rateale si articola in 21 rate mensili da 199 Euro e 72 rate mensili da 308,61 Euro. Da notare che l’importo totale del credito è di 26.425,92 Euro con TAN fisso 6,75% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 8,34%.

Ricordiamo che la Giulietta Sprint è disponibile, oltre che con il benzina, anche con il motore 1.6 JTDM da 120 CV, abbinabile sia al cambio manuale che al cambio automatico. Le versioni diesel prevedono, di listino, un prezzo maggiore di, rispettivamente, 1.500 e 3.500 Euro.

Alfa Romeo Giulietta Ti

Sulla stessa linea dell’offerta per la Sprint c’è anche l’offerta riservata alla Giulietta Ti. I due allestimenti, infatti, presentano un listino simile ma con una dotazione differente. In base ai propri gusti, quindi, sarà possibile puntare sulla Ti o sulla Sprint in quanto la promozione è la medesima. Anche questa versione della Giulietta è disponibile con un prezzo promozionale di 20.807 Euro oppure con un prezzo di 18.807 Euro fronte dell’adesione al finanziamento.

Il finanziamento di FCA Bank prevede anticipo zero e prima rata a gennaio 2021. Le prime 21 rate mensili hanno un importo di 199 Euro mentre le 72 rate mensili successive sono da 308,61 Euro. L’importo totale del credito è di 26.425,92 Euro con TAN fisso 6,75% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 8,34%.

Anche la Giulietta Ti, come la Sprint, è disponibile anche in versione diesel, con il motore 1.6 JTDM da 120 CV e con la possibilità di puntare sul cambio automatico.

Alfa Romeo Giulietta Veloce

A completare le offerte dedicate alla gamma Giulietta c’è l’offerta riservata alla top di gamma Giulietta Veloce, variante dotta di una dotazione dal marcato carattere sportivo e del motore 2.0 JTDM da 170 CV abbinato al cambio Alfa TCT. La Giulietta Veloce è disponibile in un’unica configurazione. Questa versione della segmento C è disponibile con un prezzo promozionale di 24.450 Euro che diventano 22.450 Euro con l’adesione al finanziamento MiniRata di FCA Bank.

Il finanziamento prevede anticipo zero e prima rata nel 2021. Le prime 21 rate mensili hanno un importo di 235,43 Euro mentre le successive 72 rate mensili sono da 365,46 Euro. L’importo totale dovuto è pari a 31.284,15 Euro con TAN fisso 6,75% (salvo arrotondamento rata) e TAEG 8,12%. La promozione, come tutte le altre riservate alla Giulietta, è valida sino alla fine del mese di settembre.