Nuova DS 4 Crossback: ecco le ultime novità

Una volta che la nuova DS 3 Crossback e la sua versione elettrica, DS 3 Crossback E-Tense, si sono finalmente affermate sul mercato, è tempo per DS Automobiles di concentrarsi esclusivamente sullo sviluppo dei suoi prossimi due lanci. La nuova DS 4 e la sua alternativa outdoor e avventurosa, la nuova DS 4 Crossback. Entrambi i modelli sono in corso sviluppo e presto entreranno in scena.

Con queste due proposte, il marchio premium francese confermerà il suo impegno nel segmento C con un’opzione sia compatta che “crossover”. DS cercherà di emulare, da un punto di vista premium, la strategia seguita da Ford con Focus e Focus Active. Il produttore francese ha spostato lo sviluppo di questi due nuovi modelli in agenda nell’Europa meridionale dove, in pieno giorno, è stato avvistato un prototipo della nuova DS 4 Crossback.

Sebbene presenti una notevole quantità di mimetizzazione, caratteristiche come le barre del tetto che sono perfettamente intuite rivelano il modello che abbiamo davanti. Ma questo modello non solo differirà dalla DS 4 per le barre del tetto, ma avrà anche numerosi parafanghi in plastica per proteggere la parte inferiore della carrozzeria. Anche la sospensione verrà modificata.

Questo prototipo avvistato è inoltre un veicolo elettrificato. E più specificamente, un’auto ibrida plug-in. Dunque si tratta della nuova DS 4 Crossback E-Tense. DS ha lanciato molto tempo fa una nuova roadmap che prevede l’offerta di alternative elettrificate in ogni nuovo modello che introduce. Al momento, la sua scommessa è su auto elettriche e ibride plug-in.

Sia la nuova DS 4 che la nuova DS 4 Crossback avranno una variante ibrida plug-in E-Tense. Come è possibile vedere nelle foto spia che accompagnano questo articolo, c’è un adesivo sul vetro della portiera posteriore. Rispecchia la manovrabilità del veicolo in quanto è dotato di batterie ad alto voltaggio. Istruzioni utili in caso di emergenza.

Lo sviluppo è in corso sulla piattaforma Groupe PSA EMP2 ed è internamente noto con il codice D44. Questa architettura consente l’uso di meccaniche convenzionali e alternative elettrificate. La gamma E-Tense della nuova DS 4 Crossback sarà composta da due versioni. La trazione integrale sarà disponibile grazie al posizionamento di un motore elettrico sull’asse posteriore. Il lancio commerciale della nuova DS 4 Crossback avverrà nel 2021.

