Jeep Wrangler 2021 debutta in Australia con diverse novità

Jeep ha svelato nelle scorse ore in Australia la gamma 2021 della Jeep Wrangler che porta con sé una serie di novità. L’aggiornamento più significativo apportato alla line-up dell’iconico fuoristrada americano è l’aggiunta della versione Sport S che funge da modello entry-level per la variante a due porte e viene fornita con assali anteriori e posteriori Dana, delle piastre paramotore nel sottoscocca e degli interni lavabili.

Presente anche il sistema Selectable Tyre Fill Alert (STFA), attivabile tramite il display touch del sistema di infotainment, che rende più comodo il gonfiaggio e lo sgonfiaggio degli pneumatici, fornendo una notifica quando viene raggiunta la pressione desiderata. Questo sistema è stato introdotto per la prima volta sul Gladiator.

Jeep Wrangler: il model year 2021 ha debuttato ufficialmente in Australia nelle scorse ore

Altre caratteristiche incluse di serie sono il sistema Selec-Speed Controle vari sistemi di sicurezza attiva come i Forward Collision Warning Plus, Adaptive Cruise Control with Stop, Blind Spot Monitor e Rear Cross Path Detection. I clienti interessati alla Jeep Wrangler 2021 possono scegliere anche i pacchetti Off-Road Group e Comfort and Sound Group.

Per il 2021, la casa automobilistica americana ha introdotto anche la Wrangler Unlimited Night Eagle in versione a quattro porte. Questo modello propone inserti esterni e interni scuri e viene fornire di serie con il pacchetto Comfort and Sound Group il quale aggiunge un display touch da 8.4 pollici per l’infotainment, un impianto audio Alpine Premium composto da nove altoparlanti e un subwoofer, vetri oscurati, sistema di avvio remoto, allarme di sicurezza e tetto rigido.

Jeep ha apportato altre modifiche alla gamma della Jeep Wrangler. Ad esempio, è disponibile come optional il Sky One-Touch Powertop per la versione Unlimited Overland, nonché il sistema Trail Rail Cargo Management.

Per quanto riguarda la Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, è presente di serie la modalità Off-Road+ e il pacchetto Trail-Ready Package con Forward Facing TrailCam. La gamma 2021 della Wrangler parte in Australia ad un prezzo di 51.950 dollari australiani (32.152 euro) per la Sport S e arriva a 67.450 dollari australiani (41.745 euro) per la Unlimited Rubicon.