Jeep Wrangler Islander Edition debutta nella gamma 2021

Oltre alla 80th Anniversary Edition, Jeep ha annunciato nelle scorse ore un’altra edizione speciale della Jeep Wrangler chiamata Islander Edition. A bordo di questa speciale edition c’è la decalcomania Jeep Tiki presente sul cofano motore. Oltre a questo, troviamo delle pedane laterali nere, un hard-top bianco opzionale e dei cerchi da 17″ abbinati a degli pneumatici da 32″.

La Wrangler 80th Anniversary Edition, invece, propone un hard-top nero in tre pezzi, dei cerchi da 18″ rifiniti in Granite Crystal e uno speciale badge esterno. All’interno ci sono dei sedili in pelle opzionali e degli inserti in Granite Crystal. La versione Sport entry-level è disponibile ora con il sistema Selec-Trac che regola automaticamente tra due e quattro ruote motrici in base alle condizioni stradali.

Jeep Wrangler: annunciata la nuova edizione speciale Islander Edition

La Jeep Wrangler Rubicon 2021, invece, porta con sé i sistemi Rock-Trac 4×4 e Off-Road+. Quest’ultimo regola la risposta dell’acceleratore, i punti di cambio marcia e i parametri di controllo della trazione per garantire le massime prestazioni, permettendo una guida a velocità più elevate con il differenziale posteriore bloccabile attivato.

Oltre a questi aggiornamenti, la Jeep Wrangler offre due porte USB aggiuntive che possono essere utilizzate per la ricarica dei dispositivi elettronici. Lo stesso sistema di telecamere anteriori presenti sul Gladiator ora sono disponibili anche sull’iconico fuoristrada.

Le motorizzazioni rimangono le stesse, anche per la Jeep Wrangler Islander Edition. Ancora una volta, la casa automobilistica americana si è affidata al V6 da 3.6 litri, al quattro cilindri in linea turbo da 2 litri e al V6 turbodiesel da 3 litri. Da precisare che il quattro cilindri non è stato più abbinato alla tecnologia mild-hybrid eTorque.