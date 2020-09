Ram è sponsor dell’ultimo evento di rodeo in Brasile

Sabato 29 e domenica 30 agosto, si è tenuto presso il Parque do Peão de Barretos a São Paulo (in Brasile) la nuova edizione del Barretos International Rodeo con la CNAR (National Rodeo Confederation) assieme a una celebrazione di spettacoli di musica country. Naturalmente, vista l’emergenza coronavirus, l’evento di rodeo brasiliano si è svolto senza pubblico.

Il vincitore del rodeo è riuscito a portarsi a casa un Ram 2500 Laramie Crew Cab 4×4 2020 nuovo di zecca, equipaggiato dal leggendario motore turbodiesel Cummins a sei cilindri in linea da 6.7 litri. Il Ram 2500 è il pick-up più grande, potente e sofisticato proposto nel mercato brasiliano. L’evento è stato trasmesso sul canale YouTube di Festa do Peão de Barretos.

Ram: la casa automobilistica americana è stata ancora una volta sponsor dell’evento di rodeo brasiliano

La partecipazione di Ram al più grande e tradizionale evento di rodeo del paese ha già una storia consolidata. La prima volta in cui la casa automobilistica americana ha preso parte al Barretos International Rodeo è stata nel 2008 da quando Almir Cambra, ambasciatore del marchio Ram e uno dei più grandi presentatori di questo sport, ha guidato per la prima volta il Ram 2500 in occasione del suo lancio nel mercato brasiliano.

“Sono stato il primo a guidare il Ram 2500 nell’arena Barretos e nel 2009 ho partecipato alla competizione a tre tamburi con il pick-up. Ha attirato molta attenzione in quel momento”, ha dichiarato l’ambasciatore.

Durante l’edizione dello scorso anno, Cambra ha portato nella zona riservata al rodeo il nuovo Ram 1500 Laramie in occasione del primo debutto pubblico avvenuto in Brasile.