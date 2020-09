Il prototipo di Ram Rebel TRX si guasta durante i test a Detroit

Con il recente debutto del nuovo Ram Rebel TRX, sono ufficialmente iniziate le lotte per conquistare la supremazia nel segmento dei SUV ad alte prestazioni. Ford ha iniziato questa faida per la prima volta con il debutto dell’F-150 Raptor, un modello impressionante che è rimasto senza avversari per anni, ma ora le cose stanno diventando un po’ più interessanti grazie al Rebel TRX e anche all’imminente Chevrolet Silverado ZRX.

La scorsa settimana Fiat Chrysler stava andando alla grande dopo il debutto del suo nuovo Ram Rebel TRX, ma scattare foto e inviare un comunicato stampa è una cosa facile. Ora la casa automobilistica è impegnata a dare gli ultimi ritocchi al pick up e prepararlo per il suo imminente lancio sul mercato e sembra che potrebbe aver incontrato un intoppo in questo processo durante il fine settimana.

Di recente abbiamo individuato questo prototipo di prova Ram Rebel TRX non mimetizzato mentre percorreva la strada nella metropolitana di Detroit quando improvvisamente si è fermato. Il veicolo è stato rimorchiato lontano dalla scena del guasto, probabilmente con dispiacere dell’ingegnere o del dipendente FCA al volante in quel momento.

Ovviamente questo non sembra essere un buon biglietto da visita per il nuovo Ram Rebel TRX. Il Michigan è pieno di appassionati di auto e non saremmo sorpresi se molti automobilisti fossero a conoscenza di cosa fosse questo prototipo e fossero entusiasti di vedere un Rebel TRX in pubblico, solo per fermarsi e essere rimorchiato via poco dopo.

Detto questo, questa notizia potrebbe essere ancora un po’ inquietante per quei clienti FCA che hanno già prenotato la Ram Rebel TRX Launch Edition da $ 92.000 esaurita o anche solo il modello base standard che parte da $ 72.000, somme certamente non insignificanti. Il pickup potrebbe essere ancora in fase di sviluppo, ma questo è un prodotto del 2021, quindi il suo arrivo non è affatto lontano. Speriamo che questa sia l’ultima volta che FCA riscontra questo problema con i suoi prototipi di sviluppo.

