Jeep Wrangler sfida Mercedes Classe G e Land Rover Defender in una prova off-road

Il nuovo Ford Bronco raggiungerà le concessionarie statunitensi entro la primavera del 2021 e sembra un fuoristrada parecchio promettente. Nel frattempo, sul mercato nordamericano è possibile trovare già alcuni modelli molto interessanti come ad esempio la Jeep Wrangler, il Mercedes Classe G e il Land Rover Defender.

Autocar ha condotto un test completo per scoprire il miglior fuoristrada fra questi tre veicoli. Il noto sito Web ha utilizzato, in particolare, una Jeep Wrangler Unlimited Rubicon, il nuovo Defender 110 e un Mercedes G 350 d.

Jeep Wrangler: Autocar mette a confronto l’iconico fuoristrada con il nuovo Defender e un Classe G

Il fuoristrada della casa automobilistica americana è equipaggiato da un motore turbo a quattro cilindri in linea da 2 litri abbinato al sistema mild-hybrid eTorque, capace di sviluppare una potenza di 274 CV e 400 nm di coppia massima.

Il secondo fuoristrada è molto probabilmente equipaggiato da un diesel da 2 litri che produce 240 CV e 430 nm. Infine, il Classe G dispone di un motore diesel a sei cilindri in linea da 3 litri che produce 286 CV e 600 nm.

Naturalmente, il miglior fuoristrada non può essere valutato prendendo in considerazione soltanto i numeri di potenza e coppia in quanto ci sono molte altre cose da considerare come ad esempio l’articolazione dell’asse, gli angoli di attacco, dosso e uscita e altro ancora.

Per scoprire il miglior fuoristrada secondo Autocar fra questi tre modelli, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.