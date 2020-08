Maserati D-SUV: prime immagini

Le prime immagini del futuro Maserati D-SUV sono apparse nelle scorse ore sul web. Gabetz Spy Unit ha pubblicato le immagini su Facebook. Si tratta di immagini spia che mostrano il prototipo camuffato del modello che verrà prodotto a Cassino nello stabilimento Fiat Chrysler Automobiles sito a Piedimonte San Germano.

Prime foto spia del prototipo camuffato del nuovo Maserati D-SUV

In quella fabbrica il nuovo Maserati D-SUV sarà prodotto assieme ad Alfa Romeo Giulia e Stelvio. Proprio con il SUV del Biscione questo modello avrà tante cose in comune. In particolare Maserati D-SUV sorgerà sulla stessa piattaforma modulare Giorgio del SUV dello storico marchio milanese. L’auto dovrebbe venire presentata nel corso del prossimo anno. Sempre nel 2021 dovrebbe iniziare la produzione a Cassino per la quale son stati spesi oltre 800 milioni di euro.

Per quanto riguarda la commercializzazione del nuovo modello è più probabile che si dovrà aspettare gli inizi del 2022 per assistere allo sbarco in concessionaria del nuovo modello. Si dice che esteticamente il nuovo Maserati D-SUV assomiglierà molto all’altro SUV presente nella gamma di Maserati anche se ovviamente con proporzioni ridotte. Ci riferiamo naturalmente a Maserati Levante che continuerà ad essere prodotto a Mirafiori in attesa della nuova generazione che arriverà nei prossimi anni.

