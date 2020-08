La nuova Peugeot 3008 sarà svelata domani

La nuova Peugeot 3008 una delle auto più attese di questo 2020 farà i suoi primi passi sul palco questo martedì 1 settembre alle 10:10. Peugeot ha infatti ufficializzato l’arrivo di questa 3008 restyling invitando ad un evento digitale che si potrà seguire online che farà luce sulle novità apportate al SUV più venduto in Francia.

Domani assisteremo al debutto della nuova Peugeot 3008: ecco come cambierà il celebre SUV

C’è da dire che la nuova Peugeot 3008 è già apparsa più volte durante l’estate, sia tramite foto spia, sia attraverso la fuga i immagini del modello, lasciando poche sorprese sulle novità estetiche che scopriremo domani. La nuova 3008 riprenderà le ultime evoluzioni stilistiche del marchio del leone, quelle apparse prima sulla berlina 508, poi sulla 208 e 2008.

La presentazione digitale del 1 settembre sarà anche l’occasione per confermare le poche modifiche interne trapelate, in particolare l’aspetto di uno schermo centrale più grande per l’infotainment. La nuova Peugeot 3008 dovrebbe utilizzare i motori della versione attuale, da 130 a 180 cavalli.

Non si esclude però che nella gamma dei propulsori possa essere annunciata qualche sorpresa. Per il resto dovremo aspettare domani per sapere in cos’altro differirà la nuova vettura rispetto alla sua precedente versione. Vedremo dunque cosa accadrà domani.

Ti potrebbe interessare: Peugeot annuncia un forte aumento degli ordini nonostante il coronavirus