Abarth 695 70° Anniversario sarà venduta in Australia

Abarth ha comunicato nelle scorse ore che alcuni esemplari della speciale Abarth 695 70° Anniversario saranno venduti in Australia. Presentata per la prima volta lo scorso anno, la 695 70° Anniversario è basata sulla 595 Competizione.

La casa automobilistica torinese ha prodotto soltanto 1949 unità e nelle scorse ore è stato confermato che soltanto 40 di queste verranno commercializzate nel mercato australiano. Sotto il cofano della compatta sportiva troviamo un motore a quattro cilindri turbo da 1.4 litri in grado di sviluppare una potenza di 180 CV e 250 nm di coppia massima a 3000 g/min.

Abarth 695 70° Anniversario: soltanto 40 esemplari previsti per il mercato australiano

Accanto al propulsore c’è la trasmissione automatica Dualogic oppure quella manuale. Secondo i dati ufficiali forniti da Abarth, la 695 70° Anniversario è capace di scattare da 0 a 100 km/h in 6,7 secondi e di raggiungere una velocità massima di 225 km/h.

Oltre ad avere il motore più potente della gamma del marchio torinese, l’Abarth 695 70° Anniversario dispone di uno spoiler posteriore regolabile in 12 posizioni con inclinazione da 0 a 60°. In aggiunta, abbiamo un impianto frenante Brembo costituito da dischi freno anteriori da 305 mm e posteriori da 240 mm, dei cerchi in lega SuperSport da 17″ con finitura nera e un differenziale a slittamento limitato.

A bordo della special edition ci sono degli esclusivi sedili Sabelt Tricolore mentre l’esterno potrà essere scelto in cinque diversi colori chiamati Exclusive Monza 1958 green, Pista Grey, Gara White, Scorpione Black e Podium Blue.

I 40 esemplari dell’Abarth 695 70° Anniversario previsti per il mercato australiano verranno venduti a 44.950 dollari australiani (27.612 euro) ciascuno, sia per la versione con cambio manuale che per quella automatica.