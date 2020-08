Ferrari F8 Spider: la droptop V8 dalle alte prestazioni | Video

In questi ultimi giorni stanno arrivando le prime recensioni su YouTube della nuova Ferrari F8 Spider. Dopo aver visto la prova di Matt Farah di TheSmokingTire, in fondo all’articolo trovate la video recensione di Carfection. Nella clip vengono riportati sia gli aspetti positivi che quelli negativi della nuova scoperta del cavallino rampante.

Anche se Ferrari non produce più motori V8 ad aspirazione naturale, il biturbo da 3.9 litri della F8 Spider riesce ad assicurare delle prestazioni al top. Si tratta essenzialmente dello stesso propulsore utilizzato sulla 488 Pista, quindi è capace di produrre 720 CV a 8000 g/min e 770 nm di coppia massima.

Ferrari F8 Spider: ecco cosa ne pensa Henry Catchpole di Carfection

Secondo Carfection, questo powertrain conferisce alla Ferrari F8 Spider delle prestazioni impressionanti. Tuttavia, i filtri antiparticolato presenti nella supercar decappottabile disattivano in qualche modo il glorioso sound.

A differenza della McLaren 720S Spider con cui si scontra sul mercato, la vettura di Maranello non utilizza un telaio in fibra di carbonio. L’architettura di base è infatti identica a quella della 458 Italia.

Henry Catchpole del canale YouTube sostiene che la prima volta che ha guidato la 458 Spider è rimasto molto deluso dalla mancanza di rigidità strutturale piuttosto evidente. Sfortunatamente, il recensore sostiene che questi problemi non sono stati completamente risolti con la F8 Spider in quanto è possibile ancora avvertire una maggiore flessibilità rispetto alla coupé, in particolare alle basse velocità.

Una volta che si inizia ad andare più veloce, però, la mancanza di un tetto fisso diventa meno evidente. Per avere maggiori informazioni sulla Ferrari F8 Spider, vi basta cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.