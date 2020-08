L’app SaferCar di NHTSA ora avvisa se l’auto è stata richiamata

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) ha rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app SaferCar che informerà automaticamente gli utenti sui richiami.

Disponibile per Android e iOS, l’app ridisegnata consente alle persone di realizzare un garage virtuale che include veicoli, sedili per auto, pneumatici, rimorchi e così via. Una volta che si effettua il download dell’applicativo dall’App Store o dal Google Play Store, si procede con l’immissione o la scansione del codice VIN del proprio veicolo e di altri oggetti per i quali si desidera ricevere avvisi.

SaferCar: l’app di NHTSA ottiene un nuovo aggiornamento molto interessante

Dopo aver inserito tutte le informazioni richieste, l’app controllerà una volta al giorno per vedere se è stato emesso un richiamo per qualcosa presente nel garage virtuale personale. In caso di esito positivo, l’applicazione invierà una notifica e fornirà ulteriori informazioni sul richiamo.

Questa nuova funzionalità disponibile nell’app SaferCar della National Highway Traffic Safety Administration rappresenta senza dubbio un’utilissima feature che va oltre i soli veicoli. La NHTSA ha rivelato che soltanto nel 2019 sono stati richiamati circa 53 milioni di veicoli, sedili per auto, pneumatici e altri equipaggiamenti.

All’interno di una dichiarazione, James Owens – vicedirettore di NHTSA – ha detto: “Nel mondo di oggi, gli smartphone sono lo strumento preferito per molte attività e l’app SaferCar aggiornata è un nuovo strumento di sicurezza a disposizione del pubblico“.