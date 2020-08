Dodge e Ram conquistano i Vincentric Best Fleet Value in Canada Awards 2020

Cinque veicoli di Dodge e Ram sono stati premiati da Vincentric con i premi Best Fleet Value in Canada Awards 2020. Sia il Dodge Durango 2020 che il Grand Caravan 2020 hanno conquistato le prime posizioni, rispettivamente, nei segmenti Large SUV/Crossover e Minivan.

La combinazione di utilità senza compromessi, tecnologia avanzata, capacità di traino, autonomia di guida ai vertici della categoria, dinamica di guida sicura e stile aggressivo rendono il Durango la Charger del segmento dei SUV a tre file. Per il model year 2020, la casa automobilistica americana continua a dimostrare le comprovate prestazioni, utilità e comfort offerti dal veicolo, fornendo una serie di pacchetti e un quadro strumenti rivestito a mano con una superficie soffice al tatto.

Dodge e Ram: cinque veicoli dei due brand di FCA conquistano importanti premi in Canada

I Ram ProMaster 1500, 2500 e 3500 2020 sono stati premiati nei Best Fleet Value in Canada nei rispettivi segmenti. Questo segna il terzo premio Vincentric conquistato dal ProMaster 1500. Il Ram ProMaster rappresenta l’ingresso alla gamma dei furgoni full-size di Classe 2 di Ram Commercial.

Il veicolo propone un esclusivo sistema di trazione anteriore e inoltre tutti i componenti sono stati posizionati sotto la cabina in modo da ridurre il peso. Ciò mantiene l’altezza del pianale di carico e dei gradini molto bassa, una caratteristica fondamentale e vantaggiosa per le persone che salgono e scendono dal furgone tutto il giorno. Inoltre, questa disposizione permette al ProMaster di affrontare varie superfici come la neve in quanto c’è sempre peso sulle ruote anteriori per fornire trazione.

Ken Tuckey, National Fleet Manager di FCA Canada, ha dichiarato: “Siamo molto lieti di accettare i Best Fleet Value Awards per cinque dei nostri veicoli. Questo è un onore che dimostra ulteriormente la nostra dedizione alla qualità e al valore per i nostri clienti commerciali e delle flotte“.

Vincentric vanta oltre un decennio di esperienza nell’analisi dei dati nell’industria automobilistica. Questo è il settimo anno in cui si tengono i Best Fleet Value in Canada Awards. Per scegliere i vincitori, Vincentric esamina i dati dei veicoli di ogni segmento di mercato, prendendo in considerazione qualunque aspetto: dal costo dell’assicurazione e della riparazione, al consumo di carburante, alla manutenzione e all’ammortamento.