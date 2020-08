Peugeot sarà il marchio principale in Stellantis

Il 2021 nel mondo dei motori sarà l’anno di Stellantis. Il nuovo produttore automobilistico è destinato a diventare uno dei principali attori all’interno del settore automotive grazie ai suoi 14 marchi che gli consentiranno nell’immediato di essere il quarto produttore al mondo ma con possibilità di diventare anche il numero uno se i programmi di Carlos Tavares per i prossimi anni andranno a buon fine. In tutto ciò si pensa che il marchio principale di Stellantis sarà Peugeot.

L’indiscusso leader di Stellantis potrebbe essere Peugeot

Grazie infatti al lancio dei nuovi modelli che stanno avendo molto successo e al fatto di essere a buon punto con l’elettrificazione della sua gamma, Peugeot si candida a diventare il leader indiscusso di Stellantis. Anzi ci sarebbe anche la possibilità che il marchio del Leone possa leggermente riposizionarsi sul mercato diventando un brand quasi premium.

Inoltre con la futura espansione nel mercato auto degli Stati Uniti, che dovrebbe avvenire a partire dal 2023, le cose per la casa francese potrebbero migliorare ulteriormente.

Peugeot e Jeep dunque si candidano ad essere i veri marchi globali di Stellantis in futuro. Vedremo quali altre novità arriveranno nei prossimi anni per il marchio francese destinato inevitabilmente a crescere nel settore in futuro.

