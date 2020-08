Ram 1500 TRX: ecco perché abbiamo atteso tanto per la versione di produzione

Ci sono voluti quattro anni per permettere a Ram di trasformare il nuovo Ram 1500 TRX da una concept car a un veicolo da strada e nelle scorse ore è stato rivelato il motivo. Quando la casa automobilistica americana ha presentato il Rebel TRX concept con motore V8 sovralimentato da 6.2 litri a settembre del 2016, si basava sulla generazione precedente del Ram 1500.

Parlando con Muscle Cars and Trucks, Carl Lally – senior brand manager di Ram – ha spiegato che il motivo principale di tanta attesa è stato il passaggio al modello di nuova generazione. “Nel 2016 era un concept e volevamo vedere esattamente quale fosse la richiesta per un pick-up come questo. Ovviamente è stato molto positivo. Eravamo nel bel mezzo dello sviluppo del nuovissimo Ram 1500 (DT) per il model year 2019 già in quel momento. Piuttosto che correre e utilizzare un vecchio motore in un pick-up, volevamo prenderci il nostro tempo per assicurarci di farlo bene, dall’alto verso il basso”, ha dichiarato il dirigente.

Ram 1500 TRX: Carl Lally rivela il motivo di così tanto tempo per il debutto della versione di produzione

L’aver atteso il lancio dell’attuale generazione del 1500 è stata probabilmente una decisione saggia per il marchio di FCA in quanto permetterà al Ram 1500 TRX di competere al meglio con il Ford F-150 Raptor di prossima generazione il cui debutto è atteso molto presto. Alcuni report suggeriscono che il lancio del TRX spingerà Ford a installare il motore da 771 CV della Shelby GT500 sul nuovo F-150 Raptor.

Questa mossa renderà il segmento dei pick-up ad alte prestazioni ancor più interessante. Attualmente, il Ram 1500 TRX riesce a superare senza problemi il suo diretto rivale in quanto quest’ultimo è equipaggiato dal motore EcoBoost V6 da 3.5 litri che sviluppa una potenza di 456 CV e 691 nm di coppia massima.

Il pick-up high-performance di Ram, invece, è mosso dal V8 sovralimentato da 6.2 litri che troviamo sulle Dodge Charger e Challenger SRT Hellcat e sulla Jeep Grand Cherokee Trackhawk. Ciò significa 712 CV di potenza e 880 nm per uno scatto da 0 a 96 km/h in soli 4,5 secondi.