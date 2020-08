Google introduce una nuova interfaccia delle impostazioni di Android Auto

Google ha rilasciato silenziosamente nelle scorse ore un nuovo aggiornamento per la schermata delle impostazioni di Android Auto che introduce una nuova interfaccia. Pare che il tutto sarebbe stato abilitato da un recente update di Google Play Services.

Anche se il colosso di Mountain View non ha rivelato in anticipo questa novità, un utente di Reddit afferma che la moderna UI sarebbe basata su Android 5.4 o una versione più recente e Google Play Services 20.30.19 o una release successiva.

Android Auto: le impostazioni della piattaforma ottengono una nuova UI

Per poter ottenere questa nuova interfaccia delle impostazioni non bisogna effettuare alcuna operazione in quanto viene abilitata automaticamente nel momento in cui vengono installati gli ultimi aggiornamenti software.

La nuova interfaccia non include alcuna modifica che riguarda le opzioni di configurazione rispetto al design precedente ma rende la configurazione di Android Auto e l’associazione fra smartphone e auto più semplice. Oltre a questo, la nuova user interface include dei nuovi suggerimenti durante la configurazione di Android Auto wireless.

Vi ricordiamo che, a partire da Android 11 (che dovrebbe essere lanciato entro la fine di quest’anno), Google renderà disponibile la sua piattaforma per tutti i dispositivi che saranno in grado di eseguire l’ultima release del sistema operativo.

In poche parole, chiunque avrà uno smartphone con Android 11 dovrebbe essere in grado di sfruttare la modalità wireless di Android Auto nella propria auto, a patto ovviamente che quest’ultima supporti tale funzionalità. Sembra che la nuova interfaccia utente delle impostazioni sia in fase di rilascio in modo graduale, quindi bisognerà attendere ancora qualche giorno prima di vederla.