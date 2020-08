Ram 1500: un progetto digitale immagina un’alternativa al TRX

All’inizio di questa settimana, Ram ha presentato ufficialmente l’attesissimo Ram 1500 TRX, ossia il modello che tutti gli amanti dell’off-road e delle alte prestazioni stavano aspettando come alternativa al Ford F-150 Raptor. Non solo il nuovo TRX è più potente del Raptor grazie al suo motore Hemi V8 da 712 CV ma propone un design più aggressivo e sportivo.

Nell’articolo trovate un progetto digitale molto interessante che vede protagonista un Ram 1500 orientato alle prestazioni e alla pista. In particolare, l’artista Bahadir Ayti, uno studente di design di prodotti industriali della Turchia, ha scelto la precedente generazione del 1500 Warlock come base di partenza per il suo progetto.

Ram 1500: un giovane artista turco ipotizza una nuova versione del famoso pick-up

Il particolare pick-up 1500 vanta delle carreggiate più larghe, un assetto ribassato e un frontale molto particolare. Gli ampi passaruota coprono soltanto una parte delle spesse gomme. Il body kit utilizzato su questo speciale Ram 1500 è caratterizzato da un cofano motore dotato di alcuni elementi estetici di abbellimento, anche se manca una presa d’aria per fornire aria extra al motore vuoto da 6.2 litri che immaginiamo si trovi al di sotto.

A parte il potente propulsore, la creazione di Bahadir Ayti e il Ram 1500 TRX sono quasi completamente l’opposto. Mentre quest’ultimo si concentra sulla velocità e sull’off-road, il progetto digitale dello studente turco farebbe molta fatica ad affrontare un terreno pieno di insidie. Diciamo che andrebbe meglio in pista.