Peugeot festeggia il suo 210 ° anniversario

Il 26 settembre 2020 Peugeot darà il via ai festeggiamenti per i suoi primi 210 anni. Il 26 settembre 1810 la società Peugeot Frères Aînés venne ufficialmente fondata da un conferimento in contanti registrato in un registro che si trova ancora nell’Archivio Terre-Blanche (Doubs). Da più di due secoli, la famiglia Peugeot è stata presente prima nella rivolzuone della moda del XIX secolo – con il filo d’acciaio nelle gonne crinoline – e poi per la rivoluzione della mobilità, con biciclette e auto. È un marchio plasmato da creativi, ingegneri, designer, che da più di due secoli scuotono le norme per rinnovare gli standard di mobilità. È attraverso questa alleanza di uomini e donne che la casa automobilistica francese non ha mai smesso di reinventarsi come marchio ed è diventata sempre più forte negli anni per affrontare il futuro con serenità.

Per questa celebrazione è stato creato un logo dedicato al 210 ° anniversario del marchio del Leone. Dal 24 ° agosto alla fine dell’anno, la festa sarà caratterizzata da numerosi eventi. Il nuovo è stato disegnato dai designer dello studio Peugeot Design Lab. Identificherà tutti gli eventi legati a questa celebrazione. Il Leone, ambasciatore del marchio, è qui raffigurato di fianco ed è sottolineato da una freccia. Questo si riferisce al più antico logo Peugeot esistente (registrato nel 1858) che simboleggia le tre qualità che contraddistinguono fin dall’inizio il marchio: flessibilità, forza e velocità. La freccia racchiude la nozione di velocità.

La didascalia “210 anni” è un riferimento alla storia del marchio, ma anche ai prossimi 210 anni. I colori bianco e nero del logo sottolineano la temperanza e la frugalità, mantra di Peugeot. Il cerchio che circonda il Leone afferma che il logo è un emblema, un’etichetta che tutti saranno orgogliosi di fare propria.

