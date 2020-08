La nuova Peugeot 5008 arriverà nel 2024 e avrà una versione elettrica

La nuova Peugeot 5008, terza generazione del celebre modello arriverà sul mercato nel 2024. Il popolare SUV a sette posti di Peugeot presenterà importanti miglioramenti. Tra questi c’è una versione 100% elettrica. Qualche settimana fa sono state pubblicate alcune dichiarazioni molto interessanti di Gilles Vidal, Responsabile del Design di Peugeot, che ha parlato direttamente dell’approccio che vogliono dare alla prossima generazione della 5008.

Per Vidal, aumentare la praticità è una delle chiavi determinanti del processo di sviluppo che dovrà essere affrontato a breve, ma non l’unica. Un altro obiettivo che la firma del leone si è posto è quello di rendere la nuova Peugeot 5008 un’auto più attraente rispetto al modello attuale. Grazie ad una fonte interna sono stati rilasciati nuovi ed interessanti dettagli che ci permettono di chiarire alcune chiavi della Peugeot 5008 III. La terza generazione è internamente nota con il codice P74 e sarà disponibile sia in versione a cinque che a sette posti. E secondo queste nuove informazioni, la versione a cinque posti avrà uno spazio maggiore nei sedili posteriori.

Peugeot spera che, migliorando lo spazio dell’abitacolo, la 5008 avrà più argomenti per affascinare il pubblico cinese. Il progetto era inizialmente concepito come un veicolo esclusivamente a cinque posti per dare la preferenza sia alla Cina che al Nord America. Tuttavia, per evitare di perdere quote di mercato in Europa, si è deciso di offrire, ancora una volta, la possibilità di attrezzare una terza fila di sedili.

La terza generazione di Peugeot 5008 condividerà l’architettura con la 3008 III . Sarà supportato dalla piattaforma eVMP e l’elettrificazione giocherà un ruolo di primo piano. La tecnologia ibrida sarà presente. Un gradino sopra ci saranno varie versioni ibride plug-in (PHEV) e inoltre ci sarà anche una versione 100% elettrica. La versione elettrica della nuova Peugeot 5008 potrà essere configurata con uno o due motori per erogare una potenza massima di 250 kW.

