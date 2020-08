Fiat lancia la campagna “It’s time for Cronos”

Con la seconda rata pagata e integrando il 10% del valore del veicolo, il sottoscrittore di un piano di risparmio potrà acquistare in Argentina la Fiat Cronos. Nell’ambito della campagna “It’s Time for Cronos” , Fiat ha aggiunto condizioni interessanti per facilitare un rapido accesso al modello da parte degli abbonati ai piani di risparmio del marchio. FCA SA de Ahorro para Puros Certain, in qualità di amministratore del Piano Fiat, ha avviato una linea specifica per favorire la tempestiva assegnazione delle unità del modello Fiat Cronos.

Con “It’s Time for Cronos”, Fiat spinge per continuare ad aumentare le vendite di Cronos nel mercato argentino

Nello specifico, la proposta è che gli abbonati al piano di risparmio che desiderano ottenere una qualsiasi versione della famiglia Cronos potranno farlo dalla seconda rata pagata e integrando solo il 10% del valore del veicolo. Con la campagna “It’s Time for Cronos”, Fiat spinge per continuare ad aumentare le vendite e la presenza di Cronos nel mercato argentino. Il modello della casa italiana è il veicolo passeggeri di produzione nazionale più venduto nel paese, raggiungendo una quota del 34,8% del segmento delle berline di fascia B lo scorso luglio, la quota più alta registrata dal suo lancio nel gennaio 2018.

Il Fiat Savings Plan ha registrato a luglio il volume di abbonamenti più elevato degli ultimi due anni, con un totale di 6.334 piani nel mese. Inoltre, Fiat Plan mantiene la sua leadership con una quota di mercato del 25,1% degli abbonamenti finora nel 2020. Ora Fiat Savings Plan lancia il prodotto più competitivo sul mercato per gli abbonati che intendono acquistare Cronos, con consegna concordata dopo la seconda rata, più il 10% di integrazione. Ciò apre la possibilità di ritirare qualsiasi modello dalla famiglia Cronos con queste condizioni.

