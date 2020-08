Jeep Compass 2022: un prototipo svela ulteriori dettagli

L’attuale Jeep Compass ha conquistato un enorme successo in tutto il mondo grazie alle sue caratteristiche. Perciò, la casa automobilistica americana sta adottando tutte le misure necessarie per assicurarsi che la nuova generazione continui su questa strada. Le recenti foto spia della Jeep Compass 2022 ci hanno mostrato pochissimi dettagli a causa del pesante camuffamento che ha ricoperto la parte anteriore del veicolo e in generale tutto il corpo.

Il mese scorso sono emerse altre immagini che ci hanno dato un assaggio dell’abitacolo. Nelle scorse ore, invece, sono stati pubblicati dei nuovi scatti “rubati“ i quali ci rivelano l’esterno del nuovo SUV. Al di fuori, la Compass 2022 manterrà gran parte del suo aspetto esteriore. Innanzitutto, troviamo una griglia rivista e dei nuovi fari a LED e fendinebbia che daranno vita ad un nuovo look per il veicolo.

Jeep Compass 2022: la nuova generazione del SUV compatto avvistata nuovamente in foto

Sia la Jeep Cherokee che il Renegade hanno ottenuto dei fari a LED lo scorso anno, quindi ha senso portarli sulla nuova Compass. In queste ultime foto abbiamo la possibilità di vedere i gruppi ottici nonostante il pesante camuffamento presente sulla parte frontale del prototipo.

Dal profilo laterale possiamo anche vedere il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 che sarà abbinato a un display in formato tablet. Anche se non siamo ancora sicuri delle dimensioni dello schermo, potrebbero aumentare rispetto all’attuale sistema da 8.4 pollici. La versione statunitense della Compass 2022 dovrebbe portare il nuovo motore turbo da 1.3 litri adottato sul Renegade con tecnologia Engine Start-Stop (ESS) con l’obiettivo di sostituire il vecchio 2.4 litri.

Sul Renegade, questo propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 183 CV e 285 nm di coppia massima. La coppia superiore dovrebbe consentire al conducente di avere più potenza in accelerazione. Alcune fonti vicine a Mopar Insiders hanno rivelato che la Jeep Compass 2022 sarà venduta con nuove tecnologie di sicurezza, fra cui la guida autonoma di Livello 2 che è stata mostrata già in diversi veicoli di FCA.