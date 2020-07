Jeep Compass 2021: un prototipo camuffato testato nuovamente in India

Jeep ha portato tre anni fa in India la sua Jeep Compass. Ora, la casa automobilistica americana si sta preparando a portare l’ultimo restyling nel paese che dovrebbe essere lanciato all’inizio del 2021.

Il brand di FCA ha iniziato a testare i primi prototipi della Compass e recentemente uno di questi è stato catturato in varie foto spia con un corpo pesantemente mimetizzato. Nonostante ciò, le proporzioni generali dell’auto ci confermano che si tratta della nuova Jeep Compass.

Jeep Compass 2021: proseguono i test sulle strade indiane dei prototipi

Purtroppo, le foto spia non rivelano granché ma ci aspettiamo una griglia frontale a nido d’ape caratterizzata da sette barre, dei paraurti ridisegnati, dei nuovi fari a LED, dei nuovi cerchi lega a cinque razze e tanto altro ancora.

Internamente, il nuovo restyling del SUV compatto avrà un abitacolo aggiornato che sarà evidenziato da una nuova plancia centrale caratterizzata da materiali soft-touch e un trattamento completamente nero.

Il nuovo facelift del veicolo disporrà di un sistema di infotainment con display touch da 8.4 pollici che dovrebbe essere l’ultimo Uconnect 5 annunciato da FCA qualche settimana fa. Questo sarà compatibile con Amazon Alexa, Apple CarPlay e Android Auto.

La Jeep Compass 2021, inoltre, prenderà in prestito alcune funzionalità dai modelli esistenti come tetto apribile panoramico, cruise control, rivestimento in pelle, sei airbag, sedile del conducente regolabile elettricamente con funzione memoria e molto altro ancora.

La versione specifica per il mercato statunitense della Compass dispone di un motore turbo benzina da 1.3 litri con tecnologia ibrida plug-in e del propulsore diesel Multijet da 1.6 litri. È probabile che il modello commercializzato in India verrà proposto con gli stessi propulsori del modello attuale in quanto sono conformi allo standard BS6.