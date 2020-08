Chrysler Pacifica si classifica tra i primi cinque veicoli per famiglie di Cars.com

Chrysler Pacifica guadagna un posto nell’elenco di Cars.com dei primi cinque veicoli migliori per portare i bambini a scuola quest’anno. L’onore di Cars.com è l’ultimo di una serie di recenti premi che riconoscono alla vettura di Fiat Chrysler di essere una delle auto migliori per famiglie. Pacifica ottiene giudizi lusinghieri per gli interni spaziosi che promuovono una maggiore distanza, per il sistema di infotainment Uconnect che mantiene i bambini impegnati nella strada fino a scuola e il tetto apribile disponibile che aumenta il flusso d’aria nel veicolo.

Altre caratteristiche per famiglie in arrivo sulla Chrysler Pacifica 2021 ridisegnata includono le caratteristiche di sicurezza più moderne del settore, il nuovo sistema di trazione integrale (AWD) abbinato ai sedili Stow ‘n Go esclusivi di Pacifica, nuovi giochi per Uconnect Theatre, nuova fotocamera interna FamCAM per tenere d’occhio i bambini sui sedili posteriori e nuove porte USB di tipo C del primo segmento per mantenere tutti i membri della famiglia connessi mentre sono in movimento.

Cars.com ha creato l’elenco in concomitanza con il rilascio di nuovi dati di sondaggio che evidenziano le decisioni dei genitori sul trasporto sicuro per il ritorno a scuola. Secondo Cars.com, i genitori con bambini che tornano a scuola eviteranno gli scuolabus e il trasporto pubblico, con il 55% dei genitori che prevede invece di portare i propri figli in classe da soli.

