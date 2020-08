Chrysler Pacifica Hybrid conquista un nuovo premio negli Stati Uniti

L’elenco dei premi conquistati dalla Chrysler Pacifica continuano a crescere. In particolare, la versione Hybrid ha ottenuto il primo posto nella categoria SUV/Minivan del concorso AAA Car Guide 2020, oltre a piazzarsi tra le prime tre nella Top 10 sempre dello stesso concorso.

L’ultimo premio porta la lista a oltre 135 riconoscimenti del settore conquistati dalla Pacifica, permettendogli di mantenere il primato come il minivan più premiato per quattro anni di fila.

Chrysler Pacifica Hybrid: il veicolo ottiene il primo posto nella categoria SUV/Minivan del concorso AAA Car Guide 2020

La Chrysler Pacifica Hybrid Limited ha ottenuto il massimo dei voti nei test di AAA Car Guide 2020 grazie a autonomia e consumi, area passeggeri ampia e confortevole, ampio spazio di carico, soluzione plug-in e trasmissione ibrida fluida e senza soluzione di continuità. La Pacifica Hybrid ha guadagnato un perfetto 10 nelle aree di funzionalità di sicurezza avanzate e capacità di carico.

Megan McKernan, direttore di Automotive Research Center, ha detto: “In questi giorni un acquirente di auto può sentirsi sopraffatto o confuso non solo dalle differenze di come il veicolo è alimentato – benzina, ibrido, ibrido plug-in o elettrico – ma da quali caratteristiche di sicurezza ha bisogno e come funzionano nel mondo reale. Le nostre valutazioni sono progettate per aiutare i conducenti a selezionare un veicolo sicuro e confortevole e che soddisfi le loro esigenze. Pacifica Hybrid è una solida scelta per i clienti di minivan“.

La versione ibrida della Pacifica è il primo veicolo ibrido del segmento minivan e l’unico ibrido plug-in. Oltre alla trasmissione elettrica a doppio motore, troviamo il famosissimo Pentastar V6 da 3.6 litri.

A bordo del minivan ci sono oltre 100 funzioni di sicurezza standard e un sistema di intrattenimento avanzato composto da due display touch da 10 pollici per lo schienale del sedile in cui i bambini possono guardare video in streaming e giocare ai giochi integrati. Insomma, la Chrysler Pacifica Hybrid è il veicolo perfetto per le famiglie.