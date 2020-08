La vecchia Peugeot 405 viene prodotta ancora in Azerbaijan dopo 30 anni

Sembra che le vecchie auto Peugeot non muoiano mai. Alcune di queste vetture infatti continuano ad essere prodotte in Azerbaijan. Alla fine dell’anno scorso è stato annunciato che l’Iran Khodro Industrial Group avrebbe cessato la produzione della Peugeot 405 in Iran, ponendo fine a 23 anni di produzione di un’auto che veniva costruita in quel paese dal 1997. Ma pare che 33 anni non siano sufficienti per vedere la famosa auto europea dell’anno 1988 andare in pensione. Infatti, l’attrezzatura e la licenza relativa a questa auto sono state vendute al consorzio industriale azero, Azermash Khazar.

Per mantenere la vettura ancora “fresca”, la Peugeot 405 è stata ribattezzata Peugeot Khazar 406, un’auto che non deve essere confusa con la Peugeot 406 che ha sostituito la 405 in Europa tra il 1995 e il 2004. Detto questo, la parte anteriore dell’Azermash Peugeot è stato ottimizzato per assomigliare di più alla 406, con fari più larghi e una griglia a due slot. È possibile scegliere tra un motore a benzina da 1,8 litri da 74 kW o un turbodiesel da 78 kW, entrambi con trasmissione automatica delle ruote anteriori.

Keyless entry, alzacristalli elettrici, climatizzatore e doppi airbag sono di serie, l’auto costa l’equivalente di 9250 €. L’obiettivo è di aumentare fino a circa 10.000 unità all’anno la sua produzione, con la volontà di esportare l’auto in altre repubbliche vicine e, ironicamente, di nuovo in Iran. La nuova Peugeot 405/406 è costruita insieme al Khazar SD locale, una versione ribattezzata dell’IKCO Dena iraniana che a sua volta è stata sviluppata da una piattaforma Peugeot 405 modificata.

Dal lancio sono stati prodotti circa cinque milioni di esemplari di Peugeot 405, rendendola una delle auto francesi di maggior successo di sempre. La berlina apparentemente immortale era stata abbinata a una versione a cinque porte ed è stata offerta con una trasmissione a trazione integrale e anteriore.

Ti potrebbe interessare: Peugeot e FCA potrebbero rinegoziare i termini della fusione, secondo gli analisti