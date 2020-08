Alfa Romeo GTV6: un bellissimo esemplare è in vendita in Australia

Nei film di James Bond sono apparse sempre delle fantastiche vetture come ad esempio l’esclusiva Toyota 2000GT decappottabile oppure la Lotus Esprit S1 “Wet Nellie”. Tuttavia, c’è un’auto di Bond che non è altrettanto conosciuta ma comunque vale la pena parlarne. Si tratta dell’Alfa Romeo GTV6, la versione più prestante disponibile per i consumatori dell’elegante Alfetta.

Abbiamo di fronte la GT degli anni ‘80 che rappresenta la massima espressione del talento automobilistico italiano ed è stata la vettura da sogno per diversi alfisti. Un esemplare particolarmente elegante è in vendita a Melbourne. Questa GTV6 è equipaggiata dallo stesso motore SOHC V6 da 2.5 litri della berlina di lusso Alfa 6.

Alfa Romeo GTV6: un esemplare del 1985 è in cerca di una nuova casa

A differenza di quest’ultima, però, la GTV6 dispone di un’iniezione elettronica che la rende molto più sportiva e capace di sviluppare una potenza di 160 CV. Il rigonfiamento presente sul cofano motore è stato necessario per adattare il sei cilindri alla vettura in quanto l’Alfetta ha debuttato inizialmente con un quattro cilindri in linea da 109 CV.

Il design dell’Alfa Romeo GTV6 è caratterizzato da un mix di angoli e curve, un quadro strumenti minimalista e da plastica e materiali compositi. Il bolide ha conquistato anche una serie di successi nel mondo del Motorsport. In particolare, la GTV6 ha vinto sia l’European Touring Car Championship che il Tour de Corse per quattro anni consecutivi, oltre ai primi posti conquistati nella British Touring Car Championship e nell’Australian Rally Championship.

Il proprietario sostiene che si tratta di un esemplare del 1985 completamente originale, rivestito esternamente in argento e con interni in velluto antracite. Tutti i pezzi e i pannelli sono originali, così come l’abitacolo e la meccanica.

La vettura è stata originariamente consegnata in Victoria e successivamente è stata spostata nel Queensland, prima di tornare a Melbourne dove è stata conservata con estrema cura. Gli interni si presentano in ottime condizioni, anche se ci sono alcune crepe sul cruscotto, mentre la vernice ha bisogno di una ritoccata per permettere all’Alfa Romeo GTV6 di tornare a splendere.