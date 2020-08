Peugeot 1008: il nuovo mini SUV è in arrivo?

Una delle categorie con la maggiore crescita per i prossimi anni sarà quella dei SUV compatti “entry-level”, un’alternativa più accessibile alle sport utilities attualmente commercializzate appartenenti allo stesso segmento con allestimenti leggermente più ricchi e dimensioni leggermente maggiori.

Alcuni brand hanno già mostrato le loro intenzioni come Nissan con Magnite, Renault con Kiger, Volkswagen con T-Cross oltre ad alcuni progetti che potrebbero diventare realtà in un futuro non così lontano. A quanto pare, Peugeot non farà eccezione e dopo l’addio dei modelli del segmento A, l’azienda del leone sta analizzando il possibile lancio di Peugeot 1008, un SUV che si posizionerebbe al di sotto della seconda generazione di Peugeot 2008.

Peugeot 1008 sarà il nuovo B-SUV della casa francese che debutterà nel 2022

Il nuovo Peugeot 1008 avrebbe in Europa anche una versione completamente elettrica che prenderebbe il nome di e-1008 con autonomia di circa 350 km e potenza di 136 cavalli. Il lancio è previsto per il 2022 e nelle dimensioni, dovrebbe appena superare i quattro metri di lunghezza per entrare nella categoria dei B-SUV, con l’utilizzo della piattaforma modulare CMP.

Nei prossimi mesi su questo modello potrebbero arrivare nuovi importanti aggiornamenti. Ricordiamo che questo veicolo nel futuro gruppo Stellantis verrà affiancato da altri futuri B-SUV di Alfa Romeo, Jeep, Fiat e forse anche Lancia.

