Ram ProMaster trasformato in un camper da Skala Conversions

Le case mobili stanno diventando di tutte le forme e dimensioni possibili per permettere alle persone di fare delle vere e proprie vacanze su quattro ruote. Ad esempio, è possibile vedere diverse conversioni di camper basate sul furgone Ram ProMaster.

Il modello 2019 del ProMaster 1500 High Top è equipaggiato da un motore V6 da 3.6 litri con trasmissione automatica a 6 rapporti e sistema di alimentazione MPI. Questo propulsore è in grado di sviluppare una potenza di 284 CV a 6400 g/min e 479 nm di coppia massima a 4400 g/min. L’intera potenza viene scaricata sulle ruote posteriori.

Ram ProMaster: il famoso furgone diventa un camper molto accogliente

Il Ram ProMaster 1500 propone un passo di 3.45 metri mentre il vano di carico è lungo 3.12 metri. C’è dunque abbastanza spazio all’interno di questo furgone per trasformarlo in una casa accogliente, anche se non molto grande.

Mentre alcuni desiderano viaggiare a bordo di camper ultra lussuosi dotati di ogni tipo di comodità, ci sono altri che preferiscono affidarsi a dei camper più modesti che offrono le caratteristiche basilari per avere un posto sicuro dove dormire. Per queste ultime persone, le conversioni di camper sono un’alternativa molto popolare e soprattutto conveniente.

Ad esempio, Skala Conversions è riuscita a trasformare il retro di un Ram ProMaster 1500 High Top del 2019 in un camper molto interessante. A bordo di questo speciale furgone è presente un serbatoio di acqua dolce da 114 litri e un secondo di acqua grigia da 125 litri.

Oltre a questo, è presente una caldaia elettrica Bosch da 10,22 litri la quale permette di farsi una bella doccia calda. Per sfruttare al meglio lo spazio disponibile, Skala Conversions ha posizionato il bagno sotto il letto matrimoniale pieghevole. Nella parte posteriore del ProMaster troviamo un generatore portatile da 2000W, i sistemi HAVC presente all’interno di un piccolo vano e varie unità di stoccaggio dell’acqua.

A bordo sono presenti anche un condizionatore d’aria e dei pannelli solari

La società fornisce al ProMaster dei pannelli solari da 300W che danno energia a un pacco batterie da 400 Ah. Presenti anche un inverter da 2000W, un caricatore DC-DC da 20A e un modulo di controllo della carica solare da 30A.

Per quanto riguarda gli elettrodomestici, lo speciale Ram ProMaster 1500 High Top dispone di un piccolo frigorifero con capacità di 100 litri e un forno a microonde da 700W. Dato che manca un piano cottura, l’azienda ha implementato un fornello portatile.

Altre caratteristiche salienti includono un piccolo lavandino, un condizionatore d’aria da 8000 BTU e un riscaldatore diesel. L’intero furgone-camper è avvolto da un isolante di alta qualità che permette ai viaggiatori di affrontare qualsiasi stagione senza problemi.